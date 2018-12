Horoskooppi

Horoskooppi 21.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Odota erään suhteen otollista hetkeä. Se ei kenties koita ennen joulua, mutta sen jälkeen sinun on syytä toimia – ja ripeästi!Sinulla olisi nyt muutakin tekemistä, mutta joudut silti käyttämään aikaasi toisen puolesta. Älä valita, sillä onhan hänkin ollut aktiivinen sinun suhteesi.Nyt ei ole jossittelun aika! Jos olisit toiminut toisin tai olisit lähtenyt aikaisemmin paikalle, niin tilanne olisi toinen, mutta olisiko se parempi vai ei. Näillä vain mennään.Joulun läheisyys aiheuttaa helposti paniikkireaktioita. Sen vuoksi glögimalja ja hämärän ilot ovat parasta, mitä tällä hetkellä on saatavana.Sovittelet kahden mitä erilaisimman osapuolen välillä. Tilanne on vaikea, muttei mahdoton. Ja jos vielä kiitosta siitä saat, niin sitten kaikki on paremmin kuin hyvin.Entäpä jos sinä sanoisitkin viimeisen sanan? Eräs tavoittelee aina sitä, mutta miksi kaiken pitäisi aina mennä niin kuin ennen? Nyt on muutoksen aika!Rauta on kuumaa, joten nyt sitä on myös taottava. Voit muokata helposti tulevaisuuttasi, mutta se on tehtävä tässä ja nyt. Huomenna tilanne on jo toinen.Tee hyvät suunnitelmat ja katso sitten vasta myöhemmin, noudatatko niitä vai et. Suunnitteluprosessi jo itsessään on niin palkitseva.Toisen romu on toisen kulta ja toisen harvinainen herkku toisen arkea. Osoita ymmärrystä eräiden toimille ja suhtaudu muutenkin maailmaan avarakatseisesti.Nautit hyvien haltiattarien ja universumin yleisestä lempeydestä. Kaikki, mitä teet, onnistuu nyt hyvin. Mieti siis huolella, mitä tahdot.Sinun on pakko taipua tilanteen edessä ja myöntää virheesi. Siitä oppia ottaneena voit ottaa joulunkin vastaan onnellisena ja ennen muuta huolettomana.Sinulta on vaadittu paljon, mutta toisaalta sinä pystyt myös paljon enempään kuin kukaan on osannut edes aavista. Se helpottaa jouluasikin tosi paljon.