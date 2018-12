Horoskooppi

Horoskooppi 20.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Toivonsäteen pilkahdus on parasta, jota olet aikoihin kokenut. Se antaa sinulle tarmoa jouluiseen loppukiriin, joka yleensä vie voimat.Mieti, mitä velvollisuuksia sinulla on vielä toisia kohtaan vai voitko jo keskittyä oman joulusi rakentamiseen? Joskus ihmisellä on oikeus edes pieneen itsekkyyteen.Hankkiudu eroon elämänkulkua vääristävistä oppaista. Olet jo sen verran nähnyt maailmaa, että tiedät, mikä on sinulle hyväksi.Sinulle yritetään syöttää pajunköyttä käyttäen hyväksi joulun alusajan kiireitä. Älä lankea siihen, sillä korjaustoimiin voisi mennä iso osa loppuviikosta.Jaa omia juttujasi sukulaisillesi vain sen verran kuin sinulla hyvältä tuntuu. Kenenkään ei tarvitse tulla neuvomaan tilanteessa, jossa apua ei olla pyydetty.Tee vielä yksi yritys erään asian ratkaisemiseksi. Jos siitä ei ole apua, niin käänny sen jälkeen heti ystäväsi puoleen. Yrittänyttähän ei laiteta.Pienten tiukujen helinä herättää mielenkiintosi; sinulle on tarjolla yllättäviä kohtaamisia monessa paikassa. Tartu siis nyt heti tilaisuuteen.Sinun ei tarvitse toimia joka vuosi samalla tavalla. Ihmisen muuttuessa myös hänen suhteensa jouluun ja juhlintaan voi kokea oikeutettua vaihtelua.Pura joulupaineitasi hengittämällä syvään ja lähtemällä kävelylenkille. Saat sillä tavalla myös sopivasti etäisyyttä kaikkeen stressaavaan.Anna kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Älä mielistele saadaksesi itsellesi etuja. Suorasanaisuuttasi arvostetaan nyt enemmän kuin mitään.Rehellisyys on yliarvostettua, jos sitä ruvetaan vaatimaan ihmissuhteiden kustannuksella. Kaikilla on luurankoja kaapissa, mutta tärkeintä on yhteistoiminta.Kohtaa toiveiden ja tekojen välinen ristiriita. Mieti, mitä esteitä sinulla on saada toiveet muuttumaan toiminnaksi vai onko vika toiveiden sisällössä.