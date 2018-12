Horoskooppi

Horoskooppi 18.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Odotat tulevalta paljon, mutta jotta pääset sinne, sinun olisi elettävä tämä hetki ja aika täysillä. Pakkaa siis tulevaisuus vielä hyllylle ja avaa tämän päivän luukku.Huomaat mielenkiintosi kohteissa vaihtumista. Katsot muutenkin tarkemmin ympäristöäsi. Kaikki tuo kertoo siitä, että ihminen kehittyy jatkuvasti joka suuntaan.Et kaipaa aina ruusuilla tanssimista, mutta välillä liika on liikaa. Tämän viikon aikana tuuli kääntyy ja joulua kohti pääset hyvässä myötätuulessa.Jos ja kun olet luvannut jotain, niin pidä lupauksesi. Tee siitä itsellesi vaikka huoneentaulu, jota katsomalla pysyt vireessä.Neljännes on paljon tai vartti on vähän. Tai toisinpäin. Ajankäyttösi kaipaa nyt tarkistamista. Tee se heti ja nyt. Sen jälkeen voit miettiä, mitä puolikas oikein on.Paineet helpottavat ja elämä kirkastuu. Kun kaikki on helpompaa, niin voit alkaa varoa syyllisyyden tunteen heräämistä. Miksi minulla menee hyvin? Älä kysele vaan elä.Ota rauhallisesti. Aikaa on kaikkeen, kun olet oivaltanut hitaan kiiruhtamisen tärkeimmän ytimen: eteenpäin on mentävä. Se johtaa väkisin määränpäähän pääsemiseen.Varo, ettet innoissasi pilaa aikaansaadoksiasi ja löydöksiäsi, Olet törmännyt niin moneen kultahippuun, että niiden pudottaminen matkalla olisi väärin.Yhteistyön voima ja edut tulevat nyt hyvin näkyviin. Useampi käsi pystyy niin paljon enempään kuin yksi, vaikka taitavakin käsipari.Uudet ideat lähestyvät sinua kuin rautanaulat isoa magneettia. Kerää ne talteen ja pane varastoon, josta niitä on hyvä poimia käyttöön.Loppuviikkoa varten tarvitset aikatauluttamista. Kyse ei ole nipottamisesta vaan kaiken järkevöittämisestä. Elämä on paketti, jota voidaan käsitellä.Elämä ja sen uudet käänteet antavat voimavaroja, joiden avulla saat ylitettyä useita vaikeita karikkoja. Moni väsyy matkalla, mutta autettuna hekin pääsevät eteenpäin.