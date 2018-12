Horoskooppi

Horoskooppi 17.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Se, mikä ei viime viikolla sujunut, käy nyt kuin tanssi. Kaiken takana taitaa olla sinun toisenlainen paneutuminen asioihin. Asenne toisaalta kertoo paljon.Itseluottamuksen koheneminen on paras ennenaikainen joululahja, jonka olet itsellesi saanut. Pidä siitä hyvää huolta, sillä se takaa kestävän kehityksen.Vältä tyhjänpuhumista, sillä kanssakäyminen toisten kanssa ei voi olla sellaista kuin monen radioaseman aamuohjelma. Kukaan ei kestä sellaista loputtomiin.Hyvä syysvireesi jatkuu. Anna siis mennä ja riemuitse, kun nyt on riemun ja ilon aika. Erilaisia tunnetiloja ei kannata ihmetellä vaan anna niiden tulla ja mennä.Rakastat vapautta, mutta sinun voisi olla nyt hyvä antaa hivenen periksi, kun eräs tahtoo laajentaa toiminta-aluettaan. Pidä silti sydämesi rajavalvonta valppaana.Joulutervehdykset on hyvä keino päivittää omaa elämää suhteessa kaukaisiin tuttavuuksiin. Onhan jonkinlainen suhde olemassa niin kauan kuin posti kulkee.Kyytejä ei kannata jäädä odottamaan, jos liikenne on olematonta. On paras hakeutua valtateiden varteen. Siinä menee hetki, mutta muutos on jo matkalla.Mieti, mitä sinä oikeasti toivot eräältä ihmissuhteelta. Sen jälkeen pohdi, miten pystyt parhaiten toteuttamaan nuo haaveesi, olivat ne millaisia hyvänsä.Eräs tuntuu varjostavan onneasi. Ajattele asiaa tarkemmin, ja jos asia kääntyy mielessäsi tuohon, niin käy keskustelua, sillä tahattomuudellakin on ikävät vaikutukset.Huomaat erään toiminnassa pieniä muutoksia. Älä tee siitä numeroa, mutta valpastu, sillä varhaisessa vaiheessa tehdyt muutokset ehtivät pelastaa kaiken.Olet taas ajautumassa kohti joulukiireitä, vaikka vannoitkin toisin vielä jokin aika sitten. Ehdit kuitenkin oikaista kiireen syöksykierteen, jos ja kun keskityt tänään itseesi.Sinua kiitellään superyksilöksi, mutta tiedät hyvin salaisuutesi, joka on se, että pystyt yhtenä hetkenä keskittymään sen hetken töihin. Se on nykyään harvinaista herkkua.