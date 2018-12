Horoskooppi

Horoskooppi 15.-16.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tänä viikonloppuna on hyvä olla valppaana, sillä sinulle ollaan esittämässä mielenkiintoista tarjousta. Se vain vaatii sinulta hyvin ripeää ja jopa rohkeaa toimintaa.Käyttämällä nyt aikasi virkistykseen ja lepoon sinä pääset aloittamaan jouluviikon pirteänä kuin peipponen. Se antaa myös hyvät eväät joululle.Saat idean, joka säästää sinulta paljon aikaa ja huolienergiaa. Hio sitä ja esittele se myös lähipiirillesi vaatien perusteltua kritiikkiä. Käsissäsi on pikkutimantti.Varaudu oikeasti siihen, että kaikki, mitä nyt teet vie paljon enemmän aikaa kuin olet odottanut. Oikeilla toimilla saat huiman vapauden tunteen.Odotat eräältä suunnitelmaa ongelmiesi ratkaisemiseen. Kun sitä ei kuulu, niin entäpä, jos itse opettelisit sellaisen laatimisen. Ainakin sen sisäistäminen on helppoa.Entäpä, jos yksinkertaisesti sanoisit “ei kiitos” niille, jotka tarjoavat sinulle elämää suurempia elämyksiä ja ainutlaatuisia uusia näkymiä? Vanhassa on usein vara parempi.Pienellä romanssilla voi olla suuret ja suloiset seuraukset. Älä siis suhtaudu välinpitämättömyydellä mihinkään, mikä liittyy ihmisiin.Tee suunnitelma ja etene määrätietoisesti sen mukaan. Saat sillä tavalla seuraksesi hyvin monenkirjavan ihmisjoukon, mutta ihmisistähän elämä muodostuu.Tunteet nousevat nyt nopeasti pintaan. Ole siis varovainen väittelyissä, jotka voivat johtaa hakauksiin ja ihmissuhteiden solmuun menemiseen.Erään epärehellisyys käy voimillesi. Vaikka tarkoitus monasti pyhittää keinot, niin jonnekin raja on vedettävä. Ja sinun on tuo rajanveto tehtävä.Joudut odottamattomaan kahnaukseen erään kanssa. Hän sanoo odottaneensa sinulta aivan toisenlaista ja epäilee mahdollisuuksiasi tehtävässä. Osoita hänet vääräksi.Ystäväsi ehdottaa sinulle yllättävää matkaa. Suostumalla heti sinä annat hyvän signaalin hänelle ja muutenkin tuo matka voi vahvistaa näkymättömiä siteitä.