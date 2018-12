Horoskooppi

Horoskooppi 14.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mieti, millaisista lähteistä oikein haet innoitusta. Olisiko siinä kenties jotain päivitettävää vai oletko tyytyväinen tilanteeseen?Nyt on kenties syytä pitää itsesi täydessä vauhdissa vielä jonkin aikaa. On nimittäin vaara, että jos rupeat hidastelemaan, niin joulu yllättää sinut.Olet joutumassa napit vastakkain sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat puolustaneet sinua tähän asti. Mieti, mitkä korjaustoimet voivat vielä estää törmäyksen.Yhteistyön tekeminen sellaisen kanssa, jolla on samat tavoitteet kuin sinulla, on helppoa. Toisaalta vielä antoisampaa voisi olla taivuttaa hankala taho kannallesi.Etsit elämyksiä, mutta onko niiden aina oltava äärimmäisiä? Joskus elämykseen voi riittää odottamaton pilvimuodostelma tai taivaan valon havaitseminen oikealla hetkellä.Olet asettanut itsellesi monen monta kertaa samat tavoitteet. Luuletko, että nyt jo voisit onnistua vai vieläkö pitää nostaa samat asiat pöytään. Vastuu on yksin sinun!Pääsit omin avuin pitkälle. Nyt voisit kääntyä toisten puoleen siten, että käyttäisit taitojasi ja osaamistasi toisten hyväksi. Se tuntuisi jouluakin ajatellen hyvältä.Tarkkaile taloudenpitoasi, sillä siinä voi olla jotain tarkistamisen arvoista. Voit nimittäin säästää pitkän pennin hyvinkin yksinkertaisilla keinoilla.Nyt on hyvä hetki suunnitella lomaa ja haaveilla isoista asioista. Ympärillä oleva pimeys kaikkoaa ja kaikki kylpee ihanassa vaaleanpunaisessa valossa.Olet joulutoimissasi etuajassa, mikä yllättää ennen muuta ystäväsi, jotka ovat tottuneet odottamaan sinulta toisenlaista toimintaa. Ota siitä ilo irti.Entäpä, jos pakottaisit itsesi olemaan paikoillaan edes sen varttitunnin? Jos sekin rupeaa tuntumaan vaikealta, niin sitten on syytä katsoa kaksi kertaa peiliin.Sinulle todistellaan monella suulla, että olet kovin pidetty, mutta kun tunteesi sanovat toisin, niin totuudenpuhujilla on kova joulunaika edessään.