Horoskooppi

Horoskooppi 13.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.





Olet tulkinnut erään signaalit väärin. Hän on sinun puolellasi, vaikka tilanne näyttäisikin toiselta. Jatka valmisteluja levollisin mielin.Olet nyt paljon vartijana. Pidä kieli keskellä suuta ja varo ylilyöntejä, sillä nyt on myös mahdollista tehdä isokokoisia virheitä.Jos teet töitä, niin tee töitä äläkä vilkuile puhelinta, kuten toiset tekevät. Halutessasi erottua parempana ihmisenä, sinun on osoitettava mielenlujuutta.Jatkuvia säästöjä hakevakin joutuu jossain vaiheessa toteamaan pussin pohjan häämöttävän. Tee sinä poikkeus ja investoi nyt itseesi.Kukaan ei voi mennä takuuseen toisen työstä. Ole siis varovainen antaessasi eräästä suositusta. Varmistaudu ensin siitä, että hän on sopiva siihen paikkaan.Nyt on hyvä hetki tehdä listata joulua edeltäviä töitä. Eihän sinun tarvitse kaikkea tehdä, jos siltä tuntuu, mutta tärkeintä on, ettei asiakasa myllerrä koko aikaa mielessäsi.Yrität sysätä erään ikävän asian toisen hoidettavaksi. Jos hän ei suostu, sinulle jää vaihtoehdoksi vain kääriä hihat. Toisaalta tyydytys omasta työstä on toista luokkaa.Olet suunnistamassa erään ihmisen luokse, koska hän vetää sinua magneetin lailla puoleensa. Toistaiseksi et voi tilanteelle mitään. Yritä odottaa rauhassa.Sano eräälle suoraan, mitä mieltä olet hänen tavastaan toimia. Vaihtoehtoja on kaksi: joko hän arvostaa rehellisyyttäsi tai sitten välinne jäätyvät. Jää nähtäväksi.Lähdet mielelläsi mukaan uuteen jo ennen kuin vanha asia on saatettu loppuun. Mieti oikeasti, mitä järkeä siinä on, ja kun huomaat, ettei mitään, niin muuta tapojasi.Joudut ottamaan paljon vastuuta. Älä pelkää vaan suhtaudu siihen rohkeasti kuin utelias lapsi, joka lähtee pelotta kohtaamaan asioita.Suunnitteletko varmasti päiväsi oikein? Vai onko väsymyksesi syynä työtaakka? Mieti vastausta noihin kysymyksiin ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin.