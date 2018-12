Horoskooppi

Horoskooppi 12.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vähennät sressiä tekemällä jo tänään sen, mitä aioit tehdä huomenna. Supistamalla toviksi someaikaa saat itsellesi hyvän joulunalusajan – eikä se maksa paljoa.Eräs sanoo joustaneensa jo aivan tarpeeksi sinun vuoksesi. Vaikea siinä vastaankaan väittää joten jousta sinä sen verran, että valitus lakkaa.Veronpalautusten jälkeinen ilonaika nostaa joulumieltä. Ylläpidä sitä myös laulamalla sopivasti ajankohtaan kuuluvaa musiikkia.Sinua arvostellaan leväperäisyydestä. Kuuntele kritiikkiä, mutta älä niele sitä purematta, sillä arvostelijalla ei välttämättä ole puhtaita jauhoja pussissa.Olet huomaamattasi vaivannut erästä ystävääsi aika paljon. Kun kuulet asiasta, niin korjaa tapojasi. Onhan sinun pystyttävä jatkossakin tukeutumaan häneen.Nipistä itsesi hereille siitä ruususenunesta, johon olet erään suhteen vaipunut. Nyt on oltava tarkkana, sillä jaossa ovat ensi vuoden alun parhaat apajat.Joku on ihastumassa sinuun, mikä ei kyllä sopisi nyt kuvioihisi. Älä kuitenkaan pillastu, sillä tässä on sinulle myös oiva tilaisuus avartaa maailmaasi.Sovi hyvissä ajoin erään kanssa tapa, jolla toimitte. Selkein pelisäännöin pystytte merkittäväänkin yhteistoimintaan. Ja teillä on jopa hauskaa!Nyt on mitä sopivin hetki kurkistaa sisimpääsi ja tutustua niihin haaveisiin ja toiveisiin, joita sinulle on syntynyt syksyn aikana. Näkymä on kaunis.Sopeuta eräs hänelle antamiisi rajoihin. Hänellä kun on taipumusta venyä ja vanua joka suuntaan. Tällä tavalla pääsette hyvään tulokseen.Kun nyt olet tarkkana raha-asioittesi kanssa, niin pääset joulun viettoon paremmista lähtökohdista kuin aikoihin. Malta siis mielesi vielä hetken.Innostut uudesta asiasta enemmän kuin mistään pitkiin aikoihin. Kun tutustut siihen perinpohjaisemmin, huomaat, millaisen aarteen kanssa olet tekemisissä.