Horoskooppi

Horoskooppi 11.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tusinoittain halvemmalla, mutta miksi? Olet huomannut ympärilläsi hamstrauksen harmit. Älä siis sorru itse samanlaiseen omassa elämässäsi.Eräs ikään kuin tarjoaa sinulle mahdollisuuden pitää hänestä. Ota tarjous vastaan, sillä se on johtamassa uuteen, mukavaan ihmissuhteeseen.Joskus pienet muutokset ovat vaikeimmin tehtävissä. Ole siis tarkkana yksityiskohdissa, sillä on vaarana, että sinä joudut niistä vastuuseen.Sinun on tehtävä valinta useamman vaihtoehdon välillä. Olet järkevä, kun pudotat itsellesi epäsopivimmat vaihtoehdot pois jo alkuvaiheessa.Kaaos ei synny työmäärästä vaan siitä, ettei asioita pane oikealla tavalla tärkeysjärjestykseen. Ole siis järkevä ja aloita rauhallisesti, mutta tarmolla.Eräs ihminen leikkii prinsessaa eikä suostu likaamaan käsiään arkiseen raadantaan. Anna siis hänen olla ja muuta seurapiiriäsi itsellesi sopivammaksi.Kohtaat yllättävän paljon vanhanaikaisia ajatuksia. Torju niitä nyt voimiesi mukaan ja kerää sitten tarmoa suurempaan taisteluun heti joulukiireiden jälkeen.Sait opetuksen, mutta menikö oppi perille? Katso viikon päästä, oletko päässyt yhtään eroon vanhoista, piintyneistä kuvioistasi.Joudut tämän vuoden puolella olemaan paljon tekemisissä erään entisen hyvänpäiväntuttavasi kanssa. Kuuntele siis hänen ajatuksiaan, jotka kaipaavat kommenttiasi.Et voi jäädä immuuniksi erään jouluinnostuksesta. Tue häntä hänen riemussaan, sillä vilpitön mieli on aina hyvä asia. Sitä paitsi se tuntuu tarttuvan sinuunkin.Olet oppinut kuuntelemaan erään ihmisen saarnaamista. Onnittele itseäsi siitä, sillä prosessi oli vaikea. Hänen on silti tärkeä saada äänensä jonkun kuultavaksi.Lähipiirissäsi eräs venyttää ja vetkuttaa asioita, jotka olisi voinut tehdä suit sait sukkelaan, jos hän vain olisi tarttunut niihin. Tartu sinä asiaan ja korjaa se.