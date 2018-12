Horoskooppi

Horoskooppi 10.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Usko ihmiseen, mutta älä luota kaikkiin sokeasti. Olet oppinut matkan varrella yrityksen ja erehdyksen kautta monesta paljon, mutta silti yllätyksiä riittää.Olet tärkeä ympäristöllesi, vaikka sitä ei koko ajan sinulle vakuutetakaan. Keskity rauhassa tehtävääsi ja tuet myös ympäristön hyvinvointia.Ihmissuhteet on joskus hyvä laittaa edes karkeaan tärkeysjärjestykseen. Jotkut ovat vain tärkeämpiä ja rakkaampia kuin toiset – sille ei voi mitään.Moni on yllättävän tyytyväinen tilanteeseen, joka sinusta on hankala. Heidän lähestymiskulmansa on vain niin toisenlainen. Ette itse asiassa poikkea hirveästi toisistanne.Kuuntelemalla toisia sinä saat paitsi vakuutuksen siitä, että olet oikeassa, myös se, mitä ympärilläsi on todella tapahtumassa. Sekään kun ei ole itsestäänselvyys.Eräät kiristävät tahtoen tai tahtomattaan pinnaasi. Muista, että he ovat heitä ja että sinä olet sinä eikä teidän tarvitse tulla miksikään sydänystäviksi.Tee itsellesi kalenteri loppuvuoden menoista ja tapahtumista. Muista jättää riittävästi vapaata naurulle ja ilolle ja hulluttelulle. Tosikkomaisuus saa nyt saada huutia.Ystäväsi on selvästi ottanut liian suuren taakan kantaakseen. Onko sinun tehtäväsi kertoa se hänelle? Kuka on vastuussa, jos hän ei itse sitä huomaa. Havaitset soittavasi pian hätäkelloja.Mikä on ihanteesi varttitunnin käyttämisen suhteen? Vartti somessa hurahtaa helposti. Varttia kotisohvalla ei edes huomaa. Vartti kotijumpassa tekee ihmeitä.Aloita muutokset heti ja nyt. Ei kannata odottaa otollisempaa ajankohtaa, sillä sellainen hifistely olisi silkkaa energianhukkaa.Olet itse aiheuttanut itsellesi stressiä omilla toimillasi. Toisaalta kyse on siitä, ettet yksinkertaisesti vain jaksa. Kevennä taakkaasi todenteolla.Kuuntele uusia ideoita ja poimi niistä niiden parhaita puolia. Huomaat nopeasti pystyväsi rakentamaan itsellesi todella hienon haavecocktailin.