Horoskooppi

Horoskooppi 8.-9.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Avoimuus ja rehellisyys ovat sinun eväitäsi tässä tilanteessa. Eihän se toisaalta ole paljon, mutta toisaalta se on myös hyvinkin paljon.Eräs tekee romanttisen eleen, joka sekoittaa sinun viikonloppusi perinpohjaisesti. Iloitse ja haaveile sopivasti jalat maassa tulevasta.Motivaatiosi on viime aikoina ollut kateissa. Etsi sitä viikonlopun aikana ystävistä tai luonnosta. Jossain sen on oltava, vaikka etsimiseen aikaa menisikin.Tiukka taloudenpito hetken ajan kuulostaa hölmöltä, mutta nyt siinä on perää. Venyttämällä tämän viikonlopun ajan penniä, sinä voit käyttää huoletta rahaa jouluna.Älä anna senttiäkään periksi, jos ja kun haluat saavuttaa sen asettamasi tavoitteen. Asenteesi herättää laajalti arvostusta.Sinulle halutaan asettaa vaatimuksia, joista ei voi selvitä mitenkään. Tunnista tilanne heti ja hoida asia saman tien oikeille raiteille.Epävarma tilanne pakottaa sinut miettimään kauan, mitä oikein tahdot ja mikä vaihtoehdoista on se paras. Pidä kaikki mahdollisuudet mukana viimeiseen asti.Eräs epäilee julkisesti sinun kykyjäsi ja mahdollisuuksiasi erään asian hoitamisessa. Muu ei nyt auta kuin osoittaa vain kylmäverisesti hänen olevan väärässä.Kuulet luottamuksellisen uutisen. Pidä kiinni siitä, ettei kukaan toinen saa tietää asiasta, vaikka mielesi kuinka tekisi laulaa ilouutista maailmalle.On hetkiä ja kohtia, jolloin olet oikeasti korvaaamaton. Ennen muuta silloin kyse on tietyistä ihmisistä. Pidä huoli, että se jatkuu samanlaisena.Ystäväsi sanoo sinun olleen poissaoleva. Sinä tiedät syyn, jota et tahdo kuitenkaan kenellekään kertoa, joten kokoa voimasi ja selvitä asia pian itsesi kanssa.Ystäväsi ikävöivät seuraasi, vaikka omasta mielestäsi sinut on tuomittu unohdukseen. Tiedät itsestäsikin, että kynnys yhteydenottoon toisiin on joskus korkea