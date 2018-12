Horoskooppi

Horoskooppi 7.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Suuret sanat eivät suuta halkaise, mutta jokin raja pitäisi valehtelullakin olla. Ole sinä siis ensimmäinen, joka puhkaisee erään valtaisan kuplan.Syliisi tipahtaa kuormallinen unelmia. Kylve ja piehtaroi niissä. Nyt sinulla on hetken aikaa vara valita hyvistä parhaat. Se on puhdasta iloa se.Varo kärsimättömyyden myrkkyä. Olet tottunut saamaan asiat nopeasti ratkaisuun, mutta nyt on toisin. Ei muuta kuin lusikka kauniiseen käteen ja matkaan.Rakennat toisille unelmia, mikä alkaa maistua puulta, jos et pysty siinä sivussa saamaan omaa pilvilinnaasi edes harjakorkeuteen. Kanna siis myös vastuuta itsestäsi.Eräs railakas ihminen tempaa sinut irti adventtiajan pimeydestä ja harmaudesta. Älä vikise vastaan vaan antaudu hurjaan menoon. Se tekee sinulle hyvää.Voimavarasi ovat käymässä vähiin. Sen vuoksi tämä viikonloppu tulee kuin taivaan lahjana. Ota tuo lahja vastaan ja kohtele sitä sen arvoisella tavalla.Nyt on hyvä valikoida seuransa, sillä mahdollisuutesi hermostumiseen ovat suuret; sen verran paljon erilaista porukkaa on ajelehtimassa lähelläsi.Eräs haave vie sinulta valtavasti energiaa. Mieti, mihin asti sinun rahkeesi riittävät. Toisaalta tuo haave on sinulla ikiaikainen, joten siinä on energialatauksensa.Muotoile eräs asia niin, että väärinymmärryksen mahdollisuus tulee minimaaliseksi. Kukaan ei halua käyttää aikaansa inhimillisten sekasotkujen selvittämiseen.Syliisi kaatuu odottamaton työtaakka. Onneksi kuitenkin nyt eikä vasta lähempänä joulua. Uhraamalla asialle viikonlopun, sinä vältyt katastrofilta.Muista, että makeaa ei kannata ahmia mahan täydeltä. Kohtuus kuulostaa toki tylsältä, mutta suurta kansanviisautta on mahdotonta torjua järkipuheilla.Vedät erästä ihmistä luoksesi kuin magneetti rautajauhoa. Yritä hoitaa asia hienotunteisesti, mutta nauti myös tuosta aika tavalla harvinaisesta tilanteesta.