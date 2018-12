Horoskooppi

Horoskooppi 5.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Adventin aika on hämärän ja valon liittoa. Senkin vuoksi on hyvä yrittää nähdä asiat oikeassa valossa, jotta jaksat kohti joulua.Sinut sivuutetaan mielestäsi väärin perustein. Et voi kuitenkaan valittaa kuin korkeintaan itseksesi, kun varsinaista perustetta ei tahdo löytyä.Etene ystäväsi kanssa vuorovedoilla. Oli aika, jolloin hän veti ja sinä sait huilata. Nyt on sinun vuorosi, jotta hän jaksaa tarttua loppuvuoteen kunnolla.Yritä saada ensi alkuun hullulta kuulostava ajatuksesi lävitse. Se ei sittenkään ole mahdotonta, sillä moni pitää hurjista ideoista.Luota näkemykseesi ja siihen, että sinä olet sittenkin oikeassa. Asioiden todistaminen toisenlaisiksi osoittautuu eräille mahdottomaksi tehtäväksi.Joku haluaa työntää lusikkansa soppaan, vaikka hänellä ei ole osaa eikä arpaa mihinkään. Torju se heti, jotta peli on selvä alusta asti.Eräs tahtoo ottaa sinusta mittaa. Suostu vain, jos sinusta siltä tuntuu, sillä hänen kanssaan ei kannata lähteä soitellen sotaan.Tee työlista ja aloita heti sen mukainen toiminta. Jouluun on vielä pitkä aika, vaikka jonkun mielestä 2,5 viikkoa ei ole mitään. Oikeassahan kummatkin ovat.Joku ymmärtää nyt sinun tarpeitasi ja toiveitasi jopa paremmin kuin sinä itse. Kiitä ja osoita muutenkin, että hän on todellakin ihminen paikallaan.Jos et nyt tartu vanhoihin romuihin ja aivokoppasi perukoilla olevaan vanhaan kuonaan, niin milloin sitten? Ajattele, millaiselta siivottu kokonaisuus näyttää jouluna?Nyt on syytä olla aloitteellinen, sillä eräs tuntuu vastaanottavaiselta uudelle. Panosta ja painosta, niin pääset jopa parempaan lopputulokseen kuin olit toivonut.Kyllä sinuakin kuunnellaan, vaikka mitä muuta vastaan väittäisit. Vaikutuksesi kulkee vain eri tavalla kuin monen muun kohdalla. Älä lannistu.