Horoskooppi

Horoskooppi 4.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs odottaa sinun ottavan ensimmäisen askeleen, vaikka itse olet sitä mieltä, että hänen kuuluisi tehdä se. Asiasta kehittyy kuitenkin turha arvovaltakiista, ellet avaa peliä.Koet yllätyksen hetkellä, jona mieluiten toivoisit rauhaa ja hiljaisuutta. Älä silti hermostu vaan pure hammasta ja hoida homma kotiin, kuten yleensäkin aina teet.Sinusta tuntuu kuin tietynlainen raataminen ei koskaan loppuisi. Tietyllä tavallahan niin onkin. Toisaalta, mikä olisi sinulle sen vaihtoehtona?Pysähtyminen ja hetken tutkailu tekee eräälle ihmissuhteellesi todella hyvää. Huomaat samalla, miten paljon turhaa kaikessa on.Teeskennelty ystävyys voi kuitenkin olla mukavampi asia kuin avoin vihamielisyys. Rehellisyys ja avoimuus ovat tärkeitä, mutta niidenkin kanssa voi mennä liiallisuuksiin.Tällä viikolla on hyvä ruveta laittamaan ihmissuhteita kuntoon. Joulukiireiden iskiessä sinä olet muuten liian uupunut ja rasittunut.Luulet eräästä ihmisestä niin paljon ja vääriä asioita. Kun olet tarkka, niin näet vilahduksia ja tajuat, että hän on oikeasti sinun sielunkumppanisiEtsi itsellesi turvallinen kolo, jossa voit hetken aikaa parannella haavojasi. Rauhoittuneiden ajatusten kanssa on niin paljon parempi toimia.Ole tarkkana pienten merkkien suhteen. Ne antavat sinulle osviittaa tulevaisuudesta, joka on toisaalta rauhallinen ja toisaalta hyvin levoton.Saat vihreää valoa tietyssä asiassa. Toimi sitten nopeasti ja rakenna tuon tiedon varaan paljon. Kerranko sitä ihminen panee asiat yhden kortin varaan?Olet luvannut paljon ja tehnyt vähän. Tuollaisen saldo on kestämätön, ja sinun pitää nopeasti päättää, tahdotko vielä jatkaa sen ihmisen kanssa yhteistyötä.Kohtaat vaikeiksi tietämiäsi ihmisiä jo valmiiksi ärtyneessä mielentilassa. Seurauksenahan ei voi olla kuin räjähdys. Mieti, miten sen jäljet hoidetaan.