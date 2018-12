Horoskooppi

Horoskooppi 3.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Onnen avaimet ovat hyvin lähellä sinun kotioveasi. Ole avoin ja kuuntele monia lähelläsi olevia. Siitä ilo syntyy ja leviää veteen heitetyn kiven tavoin.Kuuntele tarkasti sydäntäsi. Se osaa antaa vastauksen kysymykseen, jonka eräs on sinulle esittänyt. Lopputulos yllättää kaikki.Ole hetken aikaa hiljaa, kun eräs päästää paineita pihalle. Sen jälkeen voit antaa oman vastauksesi tekemällä joitakin rakentavia ehdotuksia.Haaveilemalla isosti voit myös saavuttaa suuria. Katso elämääsi sillä silmällä, että sinulla on mahdollisuus saavuttaa erään suosio. Kaikki vaatii vain pientä hiontaa.Tämä on paras hetki päivittää kaapit joulukuntoon ja oma ulkonäkösi siihen malliin, että uusi vuosi tuo uudet seikkailut.Nyt kieli keskellä suuta! Eräs uskoutuu sinulle tärkeästä asiastaan voidakseen pohtia uusia suuntia. Suhtaudu siihen kuin oman mansikkapaikkasi karttatietoihin.Nyt on aika astua joulun juhlakauteen. Älä jätä käyttämättä yhtään mahdollisuutta juhlia adventtiaikaa täydestä sydämestä. Joulun aika on vain kerran vuodessa!Ihmiset ovat elämän suola – sama koskee sinua, vaikka oletkin kohdannut viime aikoina monenlaista. Lannistumaton, toiveikas joulumieli olkoon voimavarasi.Kuinka on rakkauselämäsi laita? Oletko laiminlyönyt sitä? Oletko antanut ruohon kasvaa aittasi polulle? Liian myöhäistä ei ole koskaan. Pidä se mielessäsi.Elämänmuutoksia on odotettavissa. Mieti,mihin kaikkeen olet valmis, jotta et yllättyisi aivan liikaa. Parempaa kohti on kuitenkin suuntasi.Olet ammentanut elämässäsi viime ajat samoista lähteistä. Olisi viisasta ruveta muuttamaan suuntaa ja avarrettava elämää, jotta pääset eteenpäin.Nyt on hyvä suunnata energia huolista haaveisiin. Vaikeatahan se on, mutta saadaksesi jotain aikaan, sinun on toimittava.