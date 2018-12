Horoskooppi

Horoskooppi 1.-2.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Elämääsi on tulossa muutoksia, mikä panee eräiden kielenkantimiin vipinää. Pidä kuitenkin itse oma kielesi kurissa, jotta vältyt oheisvahingoilta.Pikkujouluviikonloppu on aina sinulle tärkeä ajankohta. Panosta siis siihen kaikin niin keinoin, jotka sinulla on käytettävänäsi.Olet ollut erään ihmisen suhteen kenties turhan toiveikas. Anna ajan tehdä tehtävänsä, sillä jotain jännittävää on jo tapahtumassa.Muutoksen tuulet riepottavat pilvilinnaasi. Entäpä, jos antaisitkin vanhan linnan mennä ja rupeaisit rakentamaan uutta? Kaikki on mahdollista.Eräs haluaa jutella kanssasi. Et ole koskaan ollut kiinnostunut hänen ajatuksistaan, joten voi olla, että yllätyt hyvinkin iloisesti.Joudut huomaamaan, että sinulla on asiat sittenkin paremmin kuin monella. Tärkein vertailukohta olet kuitenkin sinä itse eli keskity jatkossakin siihen.Kohtelit erästä ikävällä tavalla. Toki hänessäkin oli syytä, mutta kun lähdetään siitä, että sinä olet teidän suhteessanne aikuinen, niin aloita anteeksipyynnöllä.Suunnitelmallisuuttasi ja tarkkuuttasi osataan arvostaa. Nyt ei kannata tehdä poikkeusta vaan toteuttaa joulukuun alun kaavailut vanhan tavan mukaisesti.Pane jäitä hattuun ja tee kylmän viileästi se, mitä sinulta nyt odotetaan. Älä jää odottamaan kiitoksia. Ne kuuluvat kyllä perästä.Läheiselläsi on tapana jättää asiat puolitiehen. Hän tietää sen, mutta siitä huolimatta elämäntavan muutos on vaarassa jäädä puolitiehen ilman sinua.Saat kiitosta, mikä lämmittää nyt elämääsi enemmän kuin tulit edes ajatelleeksi. Muista se, kun kohtaat niitä, joiden tekoja itse arvostat.Mitä paremmin valmistaudut juhlaan, sitä mukavampi lopputulos on. Vaivannäkö on itse asiassa olennainen osa koko juhlaa.