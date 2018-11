Horoskooppi

Horoskooppi 30.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Loukkaat suorasanaisuudellasi erästä. Se pahoittaa mieltäsi, mutta toisaalta sinulla on puhdas omatunto ja voit jatkaa avointen ajatusten linjalla.Pakenet yhdestä tilanteesta, mutta ole tarkkana, jottet hyppää ojasta allikkoon. Tee kuten viisas jänis ja pysähdy välillä tarkkailemaan.Kiihdytä tahtiasi sopivasti viikonlopun alla, mutta opettele sitten pikajarrutus, jotta ehdit nauttia kaikista pikkujoulun iloista parhaan kykysi mukaan.Eräs asia lämmittää sydäntäsi niin, että voit iloita ja riemuita siitä koko matkan kohti joulua. Sellainen antaa paljon voimia.Harhailet eteenpäin kuin lumessa, mutta siinäpä onkin asian valoisa puoli. Näet jäljistäsi, mistä olet tulossa joten voit palata sopivan matkan taaksepäin.Joudut maksamaan oppirahat varomattomuudestasi. Onneksi menetys ei ole niin suuri, ettetkö pystyisi nauttimaan uudesta menestyksestäsi.Nyt on oikea hetki tehdä kauaskantoinen päätös. Tee se katumatta ja sivuille vilkuilematta. Sen jälkeen voit juhlia kunnolla.Luulet, että eräs heristää sinulle kättään, vaikka hän vain vilkuttaa. Ole jatkossa tarkkana tulkinnoista, jotka voivat viedä ojasta allikkoon.Ohitat erään ihmisen huomioimatta häntä kylliksi. Siitä seuraa suukopua ja mielipahaa, mutta anteeksipyynnöillä siitä pääsee.Elämäsi kulkee kuin hieno soihtukulkue muistuttamassa suurista voitoista. Ja onhan elämä sitäkin, vaikka siinä on arjenkin hopeaa.Olet valmis vaikka mihin erään hyväksi. Sinun onnesi on se, että hän ei vaadi sinulta vääriä asioita vaan suhtautuu kaikkeen niin luontevasti.Eräs ihmissuhteesi kaipaa molemminpuolista päivitystä: mitä te tahdotte suhteeltanne ja miten paljon enemmän olette valmiita siihen panostamaan.