Horoskooppi

Horoskooppi 29.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs asia menneisyydestä nousee esiin ja tuo aluksi huolta, mutta hyvin pian iloa. Ota tämä ajanjakso seikkailuna ja iloitse pienistäkin.Katso erästä ihmistä lähelläsi. Hänellä on puutteensa ja vikansa, mutta hänen asenteensa elämään on sellainen, että siinä on hyvä ottaa oppia.Eräs ottaa mielihyvin palveluksiasi vastaan, mutta positiivisena piirteenä on se, että hän myös on innokas auttamaan ja tukemaan sinua.Yrität kätkeä liian suuria ongelmia maton alle. Tartu niihin nyt hyvissä ajoin ennen joulua, niin ehdit hoitaa niitä paljon vielä kuntoon.Älä pidättele vaan antaudu tunteen valtaan erään ihmisen seurassa. Lopputulos ylittää kaikki mahdolliset odotukset ja suhteenne pääsee uudelle tasolle.Eräs ripottelee tietoja ympärilleen kuin tahtoen pysyä kaiken aikaa vallan kahvassa. Mieti, miten sen sanot hänelle kyllin suoraan.Olet painanut mieleesi erään sanat kenties vähän turhankin tarkasti. Se painaa nyt syyttä suotta mieltäsi. Tarkastelepa hetki uudestaan hänen puheitaan.Saat seuraa, joka nostaa hymyn huulillesi. Tällaiset hetket ovat niitä, joiden takia kannattaa hetki kärsiä vaikka vilua ja nälkää.Eräs tahtoo päästä sankariksi, mutta eihän sellaiseksi tulla toisia nujertamalla. Voi olla viisasta sanoa se hänelle ennen kuin tilanne karkaa käsistä.Joudut sulattelemaan erästä asiaa aika kauan. Siinä voi mennä parikin päivää eikä lopputulosta voi pitää kovin onnellisena. Silti se on paras saavutettava.Keskity nyt niihin tiettyihin omiin juttuihisi. Pian sen jälkeen voit siirtyä taas toisaalle, mutta hosuminen vie sinulta muuten liikaa aikaa.Ystäväsi täyttää päivänsä sinun mielestäsi turhuudella. Ainakin hänellä olisi sinusta parempaakin tekemistä – vaikka pitää sinusta parempaa huolta.