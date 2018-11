Horoskooppi

Horoskooppi 28.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Edessäsi on useamman asian uudelleenajattelua. Sinun on vain hyväksyttävä tietyt perusasiat, minkä jälkeen on lähdettävä uudesta ruudusta.Yritäpä erään kanssa uutta avausta niin, että sinä et olekaan aina ehdottamassa jotain. Kuuntele häntä äläkä pelkää hiljaisuutta. Yllätyt.Tiedät hyvin, että ihmiset eivät aina tarkoita sitä, mitä sanovat tai sano sitä, mitä tarkoittavat. Ole jalomielinen ja päästä eräät tämän kerran vähällä.Varo ajan nopeaa kulumista. Jos haluat saada tällä viikolla jotain todella aikaiseksi, sinun kannattaa tarttua viipymättä toimeen.Erään vanhemman henkilön asenne ärsyttää, mutta jos saat hänet kuuntelemaan näkemyksiäsi, sinulla voi olla mahdollisuuksia myös muuttaa hänen ajatuksiaan.Jätä jo selittelyt ja kulje pää pystyssä eteenpäin. Katso sitten näiden tapahtumien jälkeen, keitä on vielä vierelläsi.Oikeasti hei, jos ihmiset nauravat jossain tilassa, he eivät varmasti naura sinulle. Ota uusi askel itsetuntoasiassa ja liity toisten joukkoon.Maailma ympärilläsi on rauhalllinen kuin marraskuinen metsä hiljaisimmillaan. Tästä tilanteesta on hyvä matkata kohti joulua.Sinulta odotetaan yllätyksiä ja jotain uutta. Älä lähde mukaan vääränlaiseen varustelukilpaan vaan ole oikeasti oma, rauhallinen itsesi.Suostu jo myöntämään, että erään asian ratkaisu ei ole enää sinun käsissäsi. Huomaat samalla, että tosiasioiden myöntäminen panee vauhtia tassuihin.Pelko uhkaa lyhentää askeleitasi ja syödä voimia tilanteessa, jossa tarvittaisiin energiapurkausta.Sinulla ei ole varaa uupua nyt, kun loppusuora alkaa häämöttää. Selviydyt tilanteesta vain kieltäytymällä kaikesta ylimääräisestä.