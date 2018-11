Horoskooppi

Horoskooppi 26.1.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos sinun on vaikea päästä liikkeelle tänään, kokeile lempeän hidasta lähestymistapaa. Ei kai sinulla oikeasti olekaan niin kiire, jos ajattelet asiaa tarkemmin?Joku tekee sinulle tarjouksen, jota on syytä harkita kaksi kertaa. Niin houkuttelevalta kuin juttu kuulostaakin, muista ottaa huomioon myös mahdolliset riskit.Ellet nyt sano asiaasi eräälle selvin sanoin, väärinymmärryksen vaara on suuri. Sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia, joten nyt kannattaa olla tarkkana.Viikko alkaa huomattavasti paremmin, jos et itse ota synkkää asennetta heti alkuun. Keskity positiivisiin asioihin ja muista pilviverhon takana lymyilevä aurinko.Kuulet uutisen, joka vie ajatuksesi hetkeksi vuosien taa. Älä kuitenkaan jää miettimään, mitä olisit tuolloin voinut tehdä toisin. Nyt on nyt.Eräs ottaisi mielellään yhteyttä sinuun, mutta ei löydä siihen keinoja. Selaa itse omaa puhelinmuistiotasi ja tartu luuriin – ystäväsi yllättyy iloisesti!Tällä viikolla kannattaa keskittyä siihen, mitä haluat saada aikaan loppuvuoden aikana. Älä jää laakereillesi lepäämään, sillä päivät kuluvat nopeasti.Sää sen kuin viilenee, mutta onneksi sisälläsi on lämmin tunne. Vaali sitä ja jaa lämpöä myös muille, sillä näinä aikoina sitä tarvitsevat kaikki.Toisten kadehtiminen on turhaa. Maanantai saattaa tuntua masentavalta, mutta tiedät varmasti kokemuksesta, että paistaa se päivä risukasaankin.Projektisi on hyvässä vauhdissa, mutta tässä kohtaa sinun on pakko pysähtyä arvioimaan tilannetta hetkeksi. Se ei viivästytä aikataulua, vaan auttaa sinua eteenpäin.Raha-asiasi ovat vaarassa ajautua retuperälle, ellet nyt tee pientä tilannekatsausta. Mieti, mikä on todella tarpeellista ja mikä pelkkää turhuutta.Älä piiloudu toisten selän taakse. Sinulla on loistavia ideoita, joten on hyödyksi kaikille, jos tuot ne esiin. Avaa suusi, niin saat heti tunnustusta.