Horoskooppi

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Onnetar hymyilee sinulle paksun pilviverhon takaa. Kaikki on pian taas parhain päin ja saat nauttia seesteisestä viikonlopusta, mikä on sinulle ihan oikein.Viikkosi alkoi virheillä, joiden korjaaminen kestää vielä tovin. Energiatasosi nyt palautumassa kesää edeltäneelle tasolle, mikä lupaa mahtavaa loppuvuotta.Nyt kannattaa ottaa riskejä ja jopa tavoitella erään kanssa kuuta taivaalta. Hän tuntuu vastaanottavaiselta tälle haaveelle, joten anna palaa.Rahaongelmien välttäminen tuntuu nyt mahdottomalta. Saat apua yllättävältä suunnalta, ja sen vilpittömyys on mitä aidointa. Sateen jälkeen seuraa sovun sateenkaari.Erään vanhemman henkilön asenne ärsyttää sinua, mutta jos saat hänet kuuntelemaan näkemyksiäsi, sinulla voi olla mahdollisuus muuttaa hänen ajatuksiaan.Keskity jo nyt viikonlopun jälkeiseen haasteeseen. Se on hieno ja kaunis. Pystyt kyllä vastaamaan siihen, vaikka helposta voitosta ei kannatakaan unelmoida.Luovuutesi on oikeasti paras voimavarasi. Pidä siitä huoli. Nuku riittävästi ja vietä aikaa ystäviesi parissa. Ennen muuta rakasta itseäsi kylliksi.Entäpä jos tekisit tänään jotain sellaista, jota et ole vielä ennen kokeillut? Kuka sanoo, että sinun pitää astella samaa polkua kuin kaikkien toisten?Eteesi heitetään joukko menneitä erheitäsi. Hämäännyt hetkeksi, mutta onneksi olet ennenkin kohdannut miltei ylittämättömiltä tuntuvia esteitä. Toimi silti heti!Oletko varma, että olet todella kuunnellut läheistesi viestejä? Mistä sitten kumpuavat ne valitukset, että toimit kuin muita ei olisikaan?Tiedätkö todella, mitkä erään odotukset ovat? Onko mahdollista, että nämä ovat vain omia odotuksiasi hänen odotuksistaan? Mietipä sitä.Kaipaat taloudellista turvallisuutta ja vapautusta arjen jatkuvista vastoinkäymisistä. Se vaatii sinulta uskallusta uhmata erään läheisen toiveita. Sen jälkeen tie on auki.