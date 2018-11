Horoskooppi

Horoskooppi 23.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Laiskotteluun ei enää ole aikaa. Ota itseäsi niskasta kiinni, jos tahdot päästä viikonlopun viettoon hyvissä ajoin ja kevyellä mielellä.Olet toivonut erästä asiaa jo pidempään, ja nyt toiveesi saattaa olla lähellä toteutumista. Anna kuitenkin läheisellesi vielä vähän aikaa, jotta hän saa kaiken valmiiksi.Murehtimisesi vie liikaa aikaa ja energiaa. Kaikki ehtii kyllä ajoissa valmiiksi, kunhan vain tartut luottavaisesti toimeen. Asian vatvominen ei ainakaan vie sitä eteenpäin.Sinusta tuntuu, että ystäväsi peittelee sinulta jotakin, mutta ehkä hänellä on siihen syynsä. Älä ainakaan yritä urkkia hänen salaisuuksiaan – siitä ei hyödy kukaan.Tässä tilanteessa sinun ei kannata vältellä vastuuta. Jos sysäät päätöksen jonkun toisen tehtäväksi, voi hyvin olla, ettet myöskään pääse nauttimaan sen hedelmistä.Haluatko, että muut tuntevat sinut ihmisenä, joka ei muuta teekään kuin stressaa asioista? Opettele ottamaan tietyt jutut löysin rantein, jo oman jaksamisesi takia.Olet itse nopea liikkeissäsi, ja sinua ärsyttää se, että toiset miettivät asioita pidempään. Nyt olet kuitenkin tilanteessa, jossa sinunkin kannattaa käyttää harkintaa. Edes hetki.Tarvitset erästä elämässäsi nyt enemmän kuin koskaan. Kun saat häneltä aikaa ja huomiota, muista arvostaa sitä. Sinäkin olet tärkeä hänelle.Reippailu ulkoilmassa on saattanut tällä viikolla jäädä vähälle, joten jos suinkin ehdit, lähde tänään tuulettumaan. Se saattaa piristää odottamattomalla tavalla.Oletko tehnyt suunnitelmia pitkän ajan päähän? Jos olet itsellesi rehellinen, oivallat ehkä, että nyt kannattaa siirtää katse hieman lähemmäs. Vältyt monelta vaivalta.Elämäsi saattaa tällä hetkellä tuntua liiankin vauhdikkaalta. Siksi on hyvä muistaa, että tämä viikko on jo loppupuolella, ja ensi viikolla voit ehkä rauhoittaa tilanteen.Suhteesi erääseen paranee kertaheitolla, kun kerrot hänelle avoimemmin siitä, mitä mielessäsi liikkuu. Et voi jättää häntä arvailemaan tunteitasi.