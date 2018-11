Horoskooppi

Horoskooppi 22.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Muutapa tarkastelukulmaa, niin eräs ihminen ja hänen pyrintönsä näyttäytyvät aivan toisenlaisesta kulmasta. Hänen kummallisuuteensa tuleekin yhtäkkiä järkevä ote.Eräs pyytää sinua jättämään arpisten haavojen sorkkimisen. Hänen näkökulmastaan niin voikin olla viisasta. Ota silti hänen lausumansa harkintaan.Viikkosi alkoi korkeapaineella, mutta nyt alkaa jo onneksi hellittää. Älä soimaa itseäsi liikaa virheistä. Niitä tekevät kaikki. Harvemmat vain jaksavat korjata omiaan.Nyt on suosionosoitusten paikka! Onnittele erästä hyvästä saavutuksesta, jossa sinullakin on ollut pieni osa. Yhteistyönne ei jää tähän.Innokkuutesi on ihailtavaa, mutta älä mene liiallisuuksiin. Vaikka panostaisitkin nyt pelkästään päätavoitteeseesi, muista, että hiljaa hyvä tulee.Tunteiden syysmyrsky pyyhkii ylitsesi. Vahingot jäävät vähäisiksi, mutta myrskyn mukana tontillesi ajautuu monenlaista uuden rakennusmateriaalia. Ole tarkka ja vikkelä.Olepa nyt tarkkana siitä, ettet loukkaa erästä, joka on ajatellut sinua viime aikoina paljon. Pitämällä kielen keskellä suuta saatat napata myös jättipotin.Nyt huomaat, miksi on tärkeää harjoitella monenlaisia olosuhteita varten. Sinulla on rankka jakso takana, ja nyt edessä on vain ihana huipentuma, vaikka sekin on raskas.Ole rehellinen ja puhu vain sitä, mitä sydämesi tuntee. Eräs osaa kyllä tulkita sinun ajatuksiasi ja jopa näkee, jos yrität huijata itseäsikin.Eräs pääsee puhumalla pälkähästä, mutta pian on vaarana, että hän laulaa itsensä suohon. Tästä on hyvä ottaa oppia ja jättää kaikenlainen selittely sikseen.Voi olla, että joskus muistelet tätä viikkoa aikana, jolloin elämäsi sai merkittävän onnellisen käänteen. Ainakin tähän viikkoon sisältyy mukavia yllätyksiä.Joku sanoo helvetin kätkeytyvän yksityiskohtiin. Toisaalta sinä tiedät, miten suurpiirteisyys voi olla aivan mahdoton lähtökohta tiettyihin ongelmiin.