Horoskooppi

Horoskooppi 21.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nautit luottamusta taholta, joka on sinusta varsin yllättävä. Osoita olevasi kaiken tuon luottamuksen arvoinen. Ja sehän käy vain tekemällä työt säntillisen hyvin.Stressi ei synny siitä, että sinulla on edessäsi työvuori, vaan siitä, että ajattelet lakkaamatta sitä, että sinulla on edessäsi työvuori. Aloita yhdestä kivestä.Sitkeytesi herättää ihastusta, sillä moni on heittänyt pyyhkeen kehään jo ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla. Universumi tukee sinua jännällä viestillä.Entäpä, jos kokeilisit erääseen lempeää taivuttelua? Huomaat hänen menneen lukkoon käskytyksestä. Muista, että sinulla on ennenkin ollut hänen suhteensa pelisilmää.Olet keväästä asti haaveillut tietystä asiasta. Nyt tapahtumaikkuna on auki siten, että se voi onnistua. Hylkää hetkeksi kaikki muu ja panosta siihen täysillä.On suunnitelmia, jotka tuntuvat paperilla täydellisiltä, mutta arjen testit osoittavat ne vääriksi. Silti yrittäminen on pakollista – samoin myös virheiden korjaaminen.Huomaatko, että sydämesi näkee erään ihmisen aivan erilaisena kuin ennen? Älä hämmenny asiasta vaan kuuntele sisimpäsi ääntä, niin ymmärrät kokonaisuuden.Tiedät erään asian olevan rempallaan. Tiedät myös, että siihen puuttuminen hermostuttaa tahoja, jotka hyötyvät siitä. Anna silti palaa – jo omantuntosikin takia.Katso maailmaa. Ei sitä päivässä rakennettu. Miten sitten sinä voit vaatia itseltäsi niin kohtuuttomia kuin nyt teet?Armollisuus itseään kohtaan on hyve.Mikään ei voi pysäyttää sinua, kun olet saanut vainun onnen avaimesta. Tämä tilanne on niin harvinainen, että voit antaa yöunienkin hetken aikaa odottaa.Saat tilaisuuden osoittaa kykysi. Älä pelkää vaan näytä, että osaat olla kuin kotonasi paikassa kuin paikassa. Ystäväsi tuki osoittautuu tärkeäksi.Uudista pyyntösi eräälle. Nyt ei ole mitään syytä antaa periksi vaan osoittaa, että sinäkin osaat tiukan paikan tullen olla kuin terrieri. Maailma yllättyy.