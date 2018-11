Horoskooppi

Horoskooppi 19.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Yllätä eräs ihminen kutsumalla hänet luoksesi. Kutsu tekee hänet onnelliseksi ja sinut iloiseksi. Huomaat oikeasti, miten pienillä asioilla voi saada aikaan suuria..Puhu nyt niiden kanssa, joita olet vältellyt jo pidemmän aikaa. Se tekee hyvää sekä sinulle että heille. Sen jälkeen viikkosi valaistuu.Unelmoi mahdottomasta ja rakenna pilvilinnoja. Jossain vaiheessa pilvilinnat alkavat konkretisoitua oikeiksi rakennnelmiksi. Ja se on ilo.Lupaus toisensa jälkeen tulee erään suusta. Katso, miten pitkälle sinä niiden kanssa voit pelata ennen kuin vihellät pelin poikki.Osoita ymmärrystä niitä kohtaan, jotka ovat tehneet tietyssä asiassa virheitä. He ovat yrittäneet parhaansa. Koettakaa yhdessä saada kokonaisuus kuntoon.Tällä viikolla ei kannata tehdä pitkälle meneviä taloudellisia suunnitelmia. Elä päivä kerrallaan ja iloitse ja nauti jokaisesta pikku hetkestä.Lottovoitto on luvassa. Voi olla, että se ei ole suoranaisesti rahaa vaan muuta odottamatonta menestystä. Kaikki tuo tekee silti sinulle hyvää.Lottovoitto on luvassa. Voi olla, että se ei ole suoranaisesti rahaa vaan muuta odottamatonta menestystä. Kaikki tuo tekee silti sinulle hyvää.Mihin rahkeesi riittävät? Mitä kaikkea haluat saada viikolla aikaan? Uskallatko varata itsellesi myös levon hetkiä? Isot kysymykset on syytä ratkoa heti tänään.Eräs ihminen tuntuu kovin epävarmalta. Yritä selvittää, mistä se johtuu, ja voitko jollain tavalla auttaa häntä. Ainakin voit yrittää rauhoittaa. Sekin on helpotus.Älä herätä uinuvaa karhua. Ota asiat rauhallisesti ja hoida ensi alkuun omat pienet juttusi kuntoon. Vasta sitten alkaa ison asian jahtaaminen.Kannusta ystävääsi tekemään tavoitteita alkavalle viikolle. Tee itse samoin. Voitte sitten seurata iloisesti edistymistänne ja pitää silläkin tavalla hauskaa.