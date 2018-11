Horoskooppi

Horoskooppi 20.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs yrittää todistaa sinulle mustan valkoiseksi. Anna vastaus, joka pudottaa hänet ylpeyden tornista toisten tasolle. Sen jälkeen on hyvä käydä keskustelua.Väärinkäsitykset aiheuttavat sinun ja ystäväsi välille turhia kiistoja. Selvittäkää ne mahdollisimman pian, sillä tänä syksynä on vielä paljon yhteisiä asoita hoidettavana.Yritä saada realismia ajankäyttöösi. Et voi luvata lupaamasta päästyäsi hoitavasi asioita, jos et pysty siihen annetussa ajassa. Pyydä ystäviltä neuvonta-apua.Saat hyvän tarjouksen. Ota se vastaan ja tutki se. Voi sittenkin olla viisasta harkita vielä kerran kokonaisuutta. Nyt on mahdollisuudet moneen.Vakuuttava esiintymisesi taivuttaa puolellesi monet epäilijät. Ja mikä parasta, siinä yhdistyy sekä sisus että ulkopuoli. Pakettisi on nimittäin todella hyvä.Vedä syvään henkeä ja toista sama. Kiire yrittää tempoa vaunuasi tieltä, kun rauhallinen ote pitää sinut matkalla päämäärään. Vedä kolmannen kerran henkeä.Eräs tärkeä asia ei siedä viivyttelyä. Ota kunnia-asiaksesi hoitaa se heti kuntoon. Se kiitoksen ja ylistyksen määrä, joka siitä seuraa, on iloksesi.Vain paneutumalla perusteellisesti siihan asiaan, joka sinulla on käsillä, sinä voit menestyä. Sinulta odotetaan paljon, joten ylitäpä vielä odotukset.Mustamaalaajat meillä on aina keskuudessamme. Jos ja kun vältät heitä, sinä menestyt hyvin. Puolustadu vain, jos on aivan välttämätöntä.Rahatilanteesi pysyy muuttumattomana, mikä on tässä tilanteessa hyvä. Hetken tasamaan kulkemisen jälkeen edessäsi on mukava myötämäki.Sinulla on hoidettavanasi monta asiaa. Älä luovu niistä, mutta kun ne on tehty, ota pieni hengähdystauko. Sinulla on siihen varaa, kun teet laskelmasi oikein .Olet pätevä tietyn asian hoitamiseen, mutta mielenkiintosi on haastavammalla alueella. Ota siitä kiinni, mutta pidä huoli, että nouset sen tehtävän tasolle pian.