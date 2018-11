Horoskooppi

Horoskooppi 17.-18.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulla on hienoja suunnitelmia. Älä anna sivullisten puuttua niihin millään verukkeella. Kuuntele toki toisia, mutta jätä asia sitten omaan harkintaasi.Nyt on syytä hallita hermosi. Hetkellinen taloudellinen kriisi koettelee sinua, mutta pitämällä itsesi kasassa, sinä selviydyt siitä hienosti voittajana.Tunti sieltä ja toinen täältä on periaate, jonka avulla pystyt tänä viikonloppuna kuromaan kiinni tietyt syksyn rästiasiat. Js pääset kenties jopa sunnuntaina lepäämään.Syksyn kokemukset ovat tehneet sinusta varovaisen. Sinun kannattaa silti ryhtyä uuteen yritykseen, mutta tee se huolella harkiten, niin onnistut.Osoita ymmärrystä niitä kohtaan, jotka ovat tehneet tietyssä asiasa virheitä. He ovat yrittäneet parhaansa. Koettakaa yhdessä saada kokonaisuus kuntoon.Tee realistisia laskelmia. Sinä pystyt tekemään tietyn hankinnan, josta olet kauan haaveillut. Se vaatii hieman säästämistä, mutta lopputulos on sitäkin makeampi.Kolmannes on joko paljon tai vähän, tilanteesta riippuen. Olet onnistunut saavuttamaan tietyllä alueella itsellesi niin suuren osan kuin on järkevää. Älä ahnehdi liikaa.Eräästä levitetään inhottavaa juorua. Koska sinulla on asiasta parempaa tietoa, niin velvollisuutesi on nousta puolustamaan häntä, vaikka maineesi uhalla.Sinä et voi yksin tehdä kaikkea, vaikka tiedätkin pystyväsi parhaiten niin moneen asiaan. Hellitä hetkeksi ja anna toisillekin vastuuta. Kyllä siitä hyvä tulee.Tiellesi ollaan virittelemässä ansoja. Suhtaudu siihen asian vaatimalla tarkkuudella, mutta älä ylireagoi. Ennen muuta näpäytä niitä, joita näpäyttää kuuluu.Ystävälläsi on hyviä suunnitelmia teidän yhteistä tulevaisuuttanne varten. Ota hänen ajatuksensa huomioon, sillä se lähentää teitä entisestäänKoet rahan alueella erittäin mieluisia yllätyksiä. Joko nyt on se suuri käännekohta, jää nähtäväksi. Ainakin hetken aikaa saat kuitenkin iloita.