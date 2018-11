Horoskooppi

Horoskooppi 16.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ajattele ennen kuin sanot mielipiteesi erään toimista. Hän on tehnyt asioita sydänverellä, joten arvostelun tulee olla lähteä vankalta pohjalta. Sitä osataan myös arvostaa.Ihmissuhteet ovat tänä iltana alkavan viikonlopun iso juttu. Valmistaudu siihen tilanteen vaatimalla vakavuudella, sillä hauskanpito voi syventyä harkinnasta.Olet etsinut kauan aarretta, mutta nyt alkaa näkyä merkkejä siitä, että jotain on löytymässä. Kaiva varovasti äläkä missään nimessä anna periksi.Sinua on lähestymässä ihminen, jolla tulee olemaan pitkäksi aikaa merkittävä osa elämässäsi. Ota hänet ennakkoluulottomasti vastaan.Viikon raadantasi saa vihdoinkin kiitosta. Ota se vastaan nöyrästi, mutta sisäisesti ylpeänä, sillä olethan itsekin tyytyväinen saavutuksiisi.Mieti, miten voit torjua erään viekoittelevan ajatuksen vetovoimaa. Se on pidettävä etäällä – tosin siinä voi olla sinulle vaahtosammuttimen kaltainen hädän vara.Nyt ei hermoilusta ole hyötyä. Jos yksi jalka on ansassa, ei kannata lähteä juoksukilpaan, sillä annat muuten turhan paljon tasoitusta toisille.Sinua pyydetään erään ison asian veturiksi. Älä epäröi. Sydämessäsi olet valmistautunut siihen, sanot sitten ääneen mitä hyvänsä. Nyt on tilaisuutesi.Myötätuuli siivittää elämääsi. Avaa silmäsi, jotta näet sen kaiken kauneuden, jonka keskellä kuljet. Huomaat unohtaneesi, mitä kaikkea ihanaa elämään sisältyykin.Alkuviikko vihjasi muutoksesta elämässäsi, mutta tähdet eivät olleet vielä valmiita siihen. Kärsivällisyytesi palkitaan, vaikka turhautumisesi onkin ymmärrettävä.Huomaa, että ihmisen elämässä olisi oltava tasapaino saamisen ja antamisen välillä. Olet saanut paljon eräiltä, joten miltei velvollisuutesi on myös jakaa hyvää.Taakse jäävä viikko on merkinnyt sinulle elpymistä. Matka toki on pitkä ja olet vielä sen alussa, mutta sen tekeminen helpottuu askel askeleelta.