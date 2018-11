Horoskooppi

Horoskooppi 15.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Päättäväisyytesi lyö monet ällikällä. Sinulta kun on totuttu kuulemaan vain jahkailuja ja pähkäilyjä. Sen vuoksi kaikki ovat iloisia tästä muutoksesta.Tarvitset etäisyyttä ja hetken rauhaa. Vanhat muistot nousevat nyt niin vahvoina mieleesi, että sinun pitää hetkeksi seisahtua ja käsitellä niitä. Sitten matka jatkukoon!Ystäväsi teki viime viikolla päätöksen, jossa pysymistä hän sinua pyysi valvomaan. Ole tarkkana ja huomauttele lempeästi laiminlyönneistä. Iloitkaa yhdessä siitä, miten hyvin menee.Varmista vielä, että tavoitteesi on todella siihen pantavien uhrausten arvoinen. Kun se rauhoittaa sielusi, niin sukella matkaan. Universumi pakkaa onnea mukaasi.Sinussa piilee sisäisiä voimia, joiden käyttöönotto tulee nyt ajankohtaiseksi. Tuo viisaus on vain odottanut oikeaa hetkeä. Hämmästyt tätä itsekin.Eräs hakee tukeasi, vaikket ole aivan varma, miten pystyt häntä auttamaan. Pelkäät resurssiesi puolesta, mutta kun kuulet tilanteesta, niin huomaat niitä kyllä löytyvän.Älä jahkaile. Jos vielä odotat, niin seisot vaikeassa tilanteessa toinen jalka veneessä ja toinen laiturilla. Mieti, kumpi paikka on nyt sinun.Entäpä, jos nyt eläisit tovin tätä hetkeä? Vielä ei ole viikonloppu ja maanantaikin jäi kauas taakse. Tämän torstain täyttää toivo, jos sinä vain sallit sen.Älä aseta kohtuuttomia vaatimuksia toisille. Tee se ihmisen mukaan. Sama koskee myös sinua itseäsi. Tuloksia saa parhaiten, kun osaa mitoittaa voimavaransa.Joku sanoo sinun soittavan koko ajan toista viulua. Tuo väite on loukkaava ja väärä, mutta tärkeintä on, että sinä niin halutessasi korjaat sen.Toimistasi on useampia mielipiteitä, mutta mitä väliä? Tärkeintä on, että itse tiedät, mitä teet ja olet valintojesi takana.Muistuta ystävääsi, että hän saa parhaiten rauhan tarttumalla käsissään oleviin tehtäviin yksi kerrallaan. Oletko itse vielä pystynyt pitämään tuon periaatteen?