Horoskooppi

Horoskooppi 14.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Haluat nyt suoraa toimintaa, mikä ei ole kaikille mieleen. Tiedät vaihtoehdot. On siis päätettävä, lähdetkö matkaan yksin vai rakennatko kompromissia.Sinusta tuntuu, että eräässä tilanteessa kuulemasi musiikki on joutsenlaulu, mutta joku pitää sitä alkusoittona. Selvyyttä asiaan ei saatane ennen kuin aika kuluu.Eräs ojentaa sinulle kätensä. Tartu siihen nyt, sillä oikeasti tuollainen tarjous ei hänen taholtaan toistu. Mieti seuraukset sitten myöhemmin.Haluat panna mutkat suoriksi, mikä on ymmärrettävää, kun ajattelee hitautta, jolla hommia nyt hoidellaan. Siihen tekoon liittyy vastuuta, joka sinun on siis myös kannettava.Tietty suunnittelemasi muutos ei miellytä kovinkaan monta ihmistä lähelläsi. Harkitse siis sitä vielä kerran tai kuuntele epäilijöiden ajatuksia.Syksyn myrskyisällä merellä luoviminen on vaikeaa. Tiedät kuitenkin, että matkaa on tehtävä ja sinun pitää päästä perille määräajalla. Nyt on keskityttävä yksin tähän.Eräs sanoo kommenttinsa tietystä sinun asiastasi, ja yhtäkkiä taivas kirkastuu. Kiitä häntä, sillä tuo palaute merkitsee myös muiden silmissä paljon.Irrota jo kätesi kotiovesta. Olet lähdössä retkelle, mikä vaatii reippautta ja uskallusta. Tekemäsi päätös kantaa, vaikka epäilys kalvaakin ajoittain mieltäsi.Eräs ojentaa sovinnon kättä. Tartu siihen. Riidan ja vihan aika saa jo jäädä taakse. Sydämen vanhat haavat paranevat hitaasti, mutta muista, että nekin paranevat.Tee johtopäätöksiä ja toimia vasta sen jälkeen. Et voi jäädä roikkumaan odottaen jonkun muun toimivan sinun sijastasi. Olet vastuussa omasta elämästäsi tahdoit tai et.Mihin olet valmis ja mihin hintaan? Velat on maksettava, jotta pääset uuteen vaiheeseen. Se vaatii sinulta paljon, mutta elämällä on niin paljon annettavaakin.Tunteet riepottelevat sinua kuin syksyn tuuli hentoa puuta. Sinä olet vahva ja kestät, vaikka ajoittain kovalta tuntuukin. Muista: tuuli tyyntyy ennen pitkää.