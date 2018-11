Horoskooppi

Horoskooppi 13.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Levottomuutesi häiritsee ystävääsi. Kerro hänelle sen taustoja, jotta hän rauhoittuisi, mutta myös kenties sen vuoksi, että hän voisi ehdottaa jotain ratkaisua.Olet polttanut kynttilääsi molemmista päistä, joten nyt on oikeasti hämärälevon aika. Pidä taukoa lupauksista ja kiirehdi täyttmään jo tekemäsi ja lepää sitten.Päivä kerrallaan elämä kulkee. Et voi kiihdyttää tai hidastaa elämänmenoa. Ota siis tämänkin päivän paketti kiitollisena vastaan ja pura se rauhassa.Päättäväisyytesi voittaa tietyt murheet päihittää mennen tullen sydämestäsi nurkanvaltausta tahtovan epäilyksen. Riemuitse lopputuloksesta.Tietenkään ei kannata aina uskoa toisten neuvoja ja vinkkejä, mutta tällä viikolla niistä on varmasti enemmän hyötyä ja iloa kuin jonain muuna hetkenä.Mieti, miten kauan odotat ystäväsi lupausta hoitaa eräs asia. Todennäköisesti – ja hänet hyvin tuntien - sinun kannattaa aika pian patistaa häntä asian suhteen.Olet saanut paljon hyvää aikaan, mutta kiitosta ei pahemmin heru. Yritä katkeroitumatta muistaa, että monet sankarit ja sankarittaret ovat kokeneet saman.Sinua muistutetaan vanhasta tokaisustasi. Vastaa kärsivällisesti hermojasi menettämättä. Joistakin kaduttavista teioista ei pääse helpolla rauhaan.Älä työnnä nenääsi asioihin, jotka eivät sinulle kuulu. Uteliaisuus on toki aina paikallaan, mutta kuten erään käytöksestä huomaat, tunkeilevuus on tympeää.Osaatko olla kiitollinen myös kaikesta ärsyttävästä? Sopivassa määrin tarjoiltuna se kehittää kärsivällisyyttämme ja auttaa uudenlaisten ratkaisujen etsinnässä.Huomaatko, miten järjestelmällisyytesi alkaa tuottaa tulosta? Mielen tyyneys ja ennen muuta energian oikea-alainen jakaminen ovat ykkösinä.Levottomuus ja huoli huomisesta kalvavat mieltäsi. Pura sydäntäsi ystävällesi, sillä hän voi ulkopuolisena nähdä niin paljon paremmin asiota.