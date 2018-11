Horoskooppi

Horoskooppi 12.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs on rakentanut suunnitelmansa sinun varaan. Et voi tässä vaiheessa tehdä muuta kuin hylätä kaiken muun ja keskittyä tähän asiaan.Olet suunnitellut jo kauan tietyn työjärjestyksen luomista viikollesi. Hio vielä suunnitelmaasi Siitä saa pienillä muutoksilla hyvän tiekartan.Olet jo kauan ajatellut ottaa yhteyttä erääseen ihmiseen, joka todennäköisesti tietää lähipiiristäsi enemmän kuin sinä. Aika kuluu, joten nyt on korkea aika toimia.Erään kateudenpuuska saa pahaa jälkeä aikaan. Sen jälkeinen selvittely puhdistaa onneksi ilmaa kaikkien kannalta. Myrksyn jälkeen seuraa poutasää.Anna erään jo olla mielipitedensä kanssa. Et voi muuttaa häntä eikä sinun kannata muuttaa itseäsi. Iloitse siitä, mikä oli ja jatka eteenpäin.Aurinko säteilee sinulle energiaa harmaan pilviverhon läpi. Harmaa lämpö on värinsä vuoksi lempeää ja voimaa antavaa. Ota se vastaan nöyränä, mutta iloisena.Olet syksyn aikana nähnyt, miten lyhyitä viikot ovat. Ole siis tarkkana tänäänkin, ettei päivä pian hurahda perjantaiksi. Nauti elämän iloista ja kärsi murheet yhdellä kerralla.Tapaat tällä viikolla uusia ihmisiä, joiden kanssa kannattaa lähteä ainakin varovasti liikkeelle. Avaudu itsestäsi ja asioistasi vasta hetken kuluttua.Mielestäsi totuuden puhuminen on yliarvostettua. Kokemuksen perusteella asia on kaksiteräinen miekka. Lähde silti siitä, että totuus on aina toiminnan perusta.Iloitse ystäväsi uudesta vaiheesta. Kannusta häntä, kun hän tuntuu taas saaneen sellaisen otteen elämästä, että se tekee hyvää. Saamasi kiitos tuntuu syvällä sydäessäsi.Keksit hienon keinon helpottaa omaaa työtäsi. Se on hyvä. Nyt sinun tarvitsee enää soveltaa sitä käytäntöön. Tartu siis heti itseäsi niskasta sattui se tai ei.Toisten asiat ovat sinulle jatkuvana taakkana. Mieti, onko näin ollut aina ja ennen muuta, miten tuo sinun energiaasi kalvava asia pitäisi oikeasti korjata.