Horoskooppi

Horoskooppi 10.-11.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tarvitset aikaa omille ajatuksillesi ja pään selvittämiseen monista pikkuasioista. Varaa siis tästä viikonvaihteesta itsellesi leijonanosa.Muutos on joskus niin nopea, että sen jälkeinen maisema on kuin myrskyn jäljiltä. Jos ja kun elämä on vielä jatkumassa, niin maaperä ottaa halukkaasti vastaan uusia taimia.Viikonlopun sukulaistapaaminen sisältää aina tietyn jännitysmomentin. Pyri lähtemään rentona matkaan ja käy sen jälkeen ystäväsi kanssa läpi suhdettasi sukuusi.Järjestelmällisyytesi yllättää eräät perin pohjin. Nauti siitä tunteesta, johon sisältyy myös osittain voitonriemua: pystyit sittenkin ylittämään itsesi.Mieti, miksi auttavan käden ojentaminen eräille on niin vaikeaa. Pelkäätkö heidän ajattelevan sinua almujen antajana vain nolottaako se sinua? Pohdi asiaa ja toimi pian.Aurinko säteilee sinulle energiaa harmaan pilviverhon läpi. Harmaa lämpö on värinsä vuoksi lempeää ja voimaa antavaa. Ota se vastaan nöyränä, mutta iloisena.Tiedät, mitä sinulta odotetaan ensi viikolla. Sopiva valmistautuminen siihen jo nyt viikonloppuna kertoo kypsyydeestäsi, mikä tekee sinulle hyvää.Juhlista ystäväsi merkkivuotta nostamalla malja hänen onnelleen. Maailmassa tapahtuu paljon ja sen vuoksi yhteytenne säilyminen on niin tärkeää.Mikä on sopivasti ja mikä on liikaa? Jokaisella lienee siihen erilainen vastaus. Sen vuoksi ihmisten yhteiselo on sovittelua. Asia nousee esiin erään uuden kanssa.Ystäväsi pelkää hetkellisen huolettomuuden karkottavan hänen hyvän vireensä. Mieti, miten saat hänestä esiin sen vanhan kulkijan, joka ei aina huomisesta huolehdi.Tee nyt pitkäntähtäimensuunnitelma loppuvuodelle. Käytä avuksi ystäviäsi kertomalla heille toiveistasi. Sen jälkeen on ihana astua uuteen viikkoon.Saat hyvän alun koko marraskuun loppujaksolle erään yllätysvierailun ansiosta. Samalla mielestäsi haihtuu sinne pesiytynyt suuri huoli.