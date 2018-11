Horoskooppi

Horoskooppi 9.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jännitys eräässä ihmissuhteessa saattaa myös lisätä sen kiinnostavuutta. Tutkaile itsesi ja toisten eroja ja yritä ymmärtää syitä hankaukseen.Käy rakentavaa keskustelua itsesi kanssa omista hyvistä puolistasi. Huomaat niitä löytyvän oikeasti enemmän kuin huonoja. Viikonloppusi alkaa tänään lupaavasti.Saat kuulla yllättävän uutisen, joka muuttaa suhdettasi erääseen henkilöön. Vaali tietoa sydämessäsi äläkä käytä sitä ulkoisesti. Huomaat vain, miten hyvää se sinulle tekee.Asiasi paranevat, mutta se vaatii jopa ankaraa työtä. Toisaalta positiiviset tulokset ovat juuri se, joka pitää sinut liikkeellä.Ole tarkka sanoissasi. Sinulla on ajoittaista taipumusta epäselvyyteen, joka toimii hyvänä negatiivisten ajatusten kasvualustana eräillä.Saat tarjouksen, josta voi olla perusteltua kieltäytyä. Harkitse ainakin kaksi kertaa asiaa ja ennen muuta mieti elämää sen jälkeen.Alkava viikonloppu tuo sinulle mukavasti lämpöä ja turvaa, joiden vajauksesta et oikeasti tuntenut kärsiväsi ennen kuin katsoit erästä tv-sarjaa.Kadehdit niitä, jotka eivät aikaile vaan toimivat. Mieti heidän toimintatapojaan. Heillä on kaksi kättä kuten sinullakin. Kyse voi olla pienestä viilauksesta.Sinun ei kannattaisi koko ajan kaivautua taustalle tai takariviin. Sinulla on sanottavaa ja ajatuksia, minkä lähipiirisi tietää. Muillekin olisi niistä iloa.Sinulle tarjoutuu odottamaton tilaisuus järjestää kerralla useampi asia kuntoon. Et keksimälläkään taida löytää verukkeita laiskotteluun.Energiatilasi on palautumassa oudon lamakauden jälkeen ennalleen. Hyödynnä sitä arjessa tekemällä ne jutut, jotka lakaisit viikon alussa maton alle.Olet kaavaillut eräälle ihmiselle toisenlaisen roolin elämääsi kuin missä hän on kulkee. Onko syy siihen sydessä vai sepässä. Kuuntele ainakin alkuun hänen ajatuksiaan.