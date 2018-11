Horoskooppi

Horoskooppi 8.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.





Älä vaaranna terveyttäsi järjettömään hosumiseen. Pane ensin asiat oikeaan järjestykseen ja aloita vasta sen jälkeen niiden hoitaminen.Harteillesi ollaan sovittamassa sankarin viittaa, mikä tuntuu ajatuksena nolostuttavalta. Kun se kuitenkin tuntuu sopivan, niin varo enää sitä, ettei ylpeyden myrkky leviä.Kysymykset on esitetty ja teoriat on rakennettu. Nyt pitää enää vain toimia. Joudut varautumaan eräiden voimakkaaseen vastarintaan. Sen jälkeen kaikki sujuu kuin tanssi.Käytännönläheisyytesi ärsyttää eräitä, jotka haluavat loputtomasti vain rakentaa malleja. Aika näyttää, onko ristiriita ratkaisematon vai tuottaako se tulosta.Mieti, kenen sääntöjen mukaan sinä nyt pelaat. Olet huomaamatta jättänyt oman vahvuusalueesi taakse ja kuljet nyt harmaalla vyöhykkeellä.Joku väittää, että sinä et voi tehdä mitään muutoksen hyväksi. Kun kerran olet toista mieltä, niin osoita teoillasi hänen olevan väärässä.Varo tässä tilanteessa me vastaan ne -tilannetta. Siitä ei seuraa mitään hyvää, vaikka vastakkainasetteluista usein seuraakin hedelmällisiä keskusteluja.Elämä voi tuntua mutavellissä tarpomiselta. Tee mielikuvaharjoitus, jossa tanssit kukkakedolla. Se auttaa kummasti.Lähde siitä, että kaikkeen menee oikeasti paljon aikaa – enemmän kuin olisit voinut kuvitellakaan. Sen jälkeen asiat sujuvat paljon luonnikkaammin.Älä lankea sellaiseen ajatukseen, että sinun pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Se johtaa voimattomuuden tunteen lisäksi myös tehottomuuteen.Valon ja varjon raja on nyt miltei olematon. Nauti tilanteesta ennen kuin kirkkaus muuttaa kaiken. Rajatiloissa liikkuminen tuntuu sinusta nyt hyvältä.Sinun ei tarvitse toimia yksin. Toki sinä tiedät monessa asiassa, mikä on parasta, mutta voimasi eivät riitä kaikkien ongelmien ratkomiseen.