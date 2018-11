Horoskooppi

Horoskooppi 7.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Lämmin, harmaa hämärä tuo sinulle paljon energiaa sekä kotitöihin että muualle. Käytä tilannetta hyväksesi ennen kuin talvi iskee.Tarvitset eräällä alueella aikalisää, mutta kuinka voit sen kertoa ihmiselle, jonka energia ei tunnu koskaan loppuvan. Toimi silti ripeästi, jotta asia voidaan järjestää.Teoriassa erään asian pitäisi toimia, mutta arjen käytäntö on toinen. Silti sinua ei uskota. Lienee siis pakko antaa asioiden mennä jumiin, jotta homma hoituu.Nyt on hyvä hetki tarttua joogaan tai mietiskelyyn, sillä arjen sekavuus ei oikeasti tee sinulle hyvää. Opit samalla olemaan jättämättä kaikkea viime tippaan.Sinulle tarjotaan apua yllättävältä taholta. Eräs sinulle vieraana pysynyt ihminen osoittautuukin hengenheimolaiseksesi. Se on oikea ihmiselämän lottovoitto.Jos edessäsi on työvuori, et voi purkaa sitä yhdellä energiapommilla vaan tarvitaan sinnikästä hiljaista puurtamista. Se olkoon sinulle opiksi.Sinulle tarjotaan epäilyttävän valmiita vastauksia. Älä ta niitä vastaan ennen kuin olet tutkinut mahdollisia kysymyksiä. Ristiriita on ilmeinen.Normaali arkesi on niin erilaista kuin toiveunissasi. On silti tärkeää olla lannistumatta ja miettiä, mihin haaveesi oikeasti tähtäävät ja voiko niitä muuttaa.Avaa suusi ja ole suorapuheinen, mutta reilu. Se avaa sinulle aivan uusia ovia. Sitä paitsi puhtaalla omallatunnolla on niin hyvä toimia.Toimintatilasi on pieni. Siihen on nyt pakko tyytyä, mutta se ei tarkoita sitä, ettetkö voisi saada siinä paljon aikaan. Vastuusi määrä on iso.Ystävääsi askarruttavat monet asiat, joista sinun pitäisi huolehtia. Sydämesi muistuttaa sinua asiasta. Jatka sydämestä suoraan toimintaan.Sinun ei tarvitse varautua aivan kaikkeen. Kannat jo nyt huolta niin monesta, että heikompaa hirvittäisi. Keskity huolettaa suuriin kysymyksiin.