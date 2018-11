Horoskooppi

Horoskooppi 6.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ole tavallista tarkempi askelistasi, sillä eräs seuraa toimiasi yrittäen saada sinut virheistä kiinni. Ja vaikka niin ei olisikaan, niin jo tuo tunne on kiusallinen.Marraskuu ja sen lämmin alku tekee sinulle selvästi todella hyvää. Kuljetat toki vanhoja murheita mukana, mutta rupea tiputtelemaan niitä vähitellen tienposkeen.Ystäväsi tuntuu ahnehtivan tekemistä kuin peläten sen loppuvan. Yritä vaivihkaa kannustaa häntä myös suorittamaan pelkkien työtilaisuuksien varaamisen sijasta.Yrität päästä mahdollisimman helpolla, mikä johtaa katastrofiin. Maksa oppirahat ja lähde jatkossa siitä, että työ vaatii tekijältään työtä.Erään ihmisen toimet saavat sinut mietteliääksi. Älä kuitenkaan reagoi ennen kuin olet saanut paremman kokonaiskäsityksen asiasta. Saatat muuten nolata itsesi.Huomaa ja hyväksy, että ihan kaikkeen menee aikaa – ja useimmiten vielä enemmän kuin tajuatkaan. Sen viisauden sisäistäminen säästää sinulta paljon energiaa.Ystäväsi tahtoo olla kaukaa viisas, mutta hän tuntuu kompuroivan heti elämän parantamisen lähtöviivoilla. Ojenna nyt auttava kätesi.Moni pieni asia tarvitsisi hoitamista. Onko sinusta sellaiseen vai haluatko vain keskittyä isoihin linjoihin? Ratkaisu on silti tehtävä ripeästi.Jos joku kohtelee sinua huonosti, niin sinun ei todellakaan tarvitse sietää sitä. Yritä vakuuttaa sydämesi siihen, että sinulla on vain yksi elämä elettävänä.Älä yritä väkisin olla hauska. Hakeudu mieluummin hauskojen ihmisten pariin. Se tekee tilanteet kaikkien kannalta niin paljon luontevimmiksi.Saat kuulla yllättävältä taholta, että luottamuksella kertomaasi on levitelty ulos. Onneksesi tieto on edelleenkin hyvin pienen ja luotettavan piirin hallussa.Anna asioiden kulkea omalla painollaan eteenpäin. Toki se on vaikeaa, sillä sinun tekisi mieli puuttua ystäväsi toimiin jo tässä ja nyt. Anna hetkelle tilaisuus.