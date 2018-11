Horoskooppi

Horoskooppi 5.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sulattele rauhassa erästä asiaa vaikka koko alkuviikko. Viimeistään torstaina olet niin paljon viisaampi, että pystyt vaikka ratkomaan muidenkin murheita.Etsi etäisyyttä erääseen asiaan ja erääseen ihmiseen. Hän vie sinulta sen verran paljon energiaa, jota tarvitset nyt itsellesi.Tiivistä ajatuksesi ja anna sen jälkeen palaa. Eräs ei halua ymmärtää ongelmaasi, mutta se ei ole sinun vikasi. Hänellä kun voi olla oma lehmänsä ojassa.Niskaasi kaadetaan koko joukko asioita, jotka tekevät sinut onnelliseksi. Piehtaroi ja iloitse koko rahalla. Tämä tarjous ei toistu, joten kylve ilossa.Sinun on vain jaksettava. Kaiva mielestäsi ystäväsi neuvot ja sanat. Ne nostavat sinut uusiin ulottuvuuksiin ja saat paljon uutta energiaa.Eräs ripottelee tietoa sen sijaan, että reilusti kertoisi kaiken tässä ja nyt. Vaadi häneltä selvitystä ja ennen muuta kokonaiskuvaa!Ota kourallinen itseäsi ja sirota siitä sopivasti hyppysellisiä eräille iloksi. Jos tuntuu, että he nauttivat siitä, niin tiedät olevasi oikeassa seurassa.Jos tarjoat eräälle palveluksiasi, niin pane hänet jossain vaiheessa muistamaan, että juuri sinä olet niiden takana. Toki ilmaisiakin lounaita on, muttei tässä ja nyt.Tekeekö ulkoinen olemuksesi oikeutta sisäiselle itsellesi? Sinä kukoistat sen verran monella alueella, että se saisi luvan kyllä näkyä.Päiväsi täyttyvät pikkusälästä tilanteessa, jossa suuret linjat olisivat nyt tärkeintä. Ota lusikka kauniiseen käteen ja raivaa elämääsi isoa tilaa.Jos kaikki ei nyt mennyt suunnitelmiesi mukaan, niin muuta suunnitelmia. Eihän elämä voi olla niin vakavaa, etteikö siinä erehdyksiä sallittaisi.Ystäväsi tahtoo sulatella tiettyä asiaa vielä jonkin aikaa, kun sinä jo tiedät, miten tulee toimia. Sysää kerrankin hänen näkemyksensä syrjään ja toimi oman tahtosi mukaan.