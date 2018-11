Horoskooppi

Horoskooppi 2.-4.11.2018

Varo sortumasta hosumiseen. Sinun on helppoa tarttua viikatteeseen ja ruveta heilumaan tilanteessa, jossa pitäisi ottaa käyttöön pienet puutarhasakset.Tarkastele kaikkea ennakkoluulottomasti. Kuka on sanonut, että vain yksi totuus olisi olemassa? Sinulla on velvollisuuksia omaatuntoasikin kohtaan.Pitkä pyhä tulee sinulle hyvään saumaan. Pääset selvittämään sekä ajatuksiasi että tunteitasi rauhassa ja samalla saat mahdollisuuden antaa eräälle anteeksi.Kaiva kaapista esiin sinne kätkemäsi keskeneräiset työt. Viimeistele ne ja saat odottamattoman voimakkaan onnistumisen ja menestyksen tunteen.Aina aika ei kulje suoraan alusta loppuun. Erään seurassa aikasi tuntuu käyttäytyvän hyvin omituisella tavalla. Katso häntä tarkemmin. Tuo ihminen on erityinen.Ilmaise itsesi tässä tilanteessa mahdollisimman selvästi. Sinulla ei ole nyt aikaa ruveta tulevaisuudessa loputtomiin vatvomaan turhia väärinkäsityksiä.Sinulle yritetään todistaa musta valkoiseksi. Yöllä valkoisen voisi mustaksi vielä uskoakin. Pane kova kovaa vastaan ja pidä pintasi väittäjän itsepintaisuutta vastaan.Mikä on paras ratkaisu sinun käsillä olevaan ongelmaasi? Mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyse siitä, miten paljon aikaa minkin ratkaisemiseen kuluu.Välillä on ongelmia, välillä ei. Sitä se elämä on. Pane huolettomina hetkinä varastoon niiden aiheuttama tunne, jotta voit palauttaa sen tarvittaessa mieleen.Lähesty erästä eri kulmasta kuin aikaisemmin. Kaikki on yhtäkkiä aivan erilaista. Jopa taivas on siltä suunnalta katsoen kirkkaampi.Mieti, mitä sinä haluat suhteeltasi erääseen. Oletko aikoihin ajatellut, miten paljon itse siihen paneudut? Mikään elämässä ei saa olla itsestäänselvää. Ole valpas.Kutsu ystävä kylään. Se tekee hänet jopa vielä onnellisemmaksi kuin olet kuvitellutkaan. Hetken aikaa näkyvillä ollut piikikäs siili muuttuu kissanpennuksi.