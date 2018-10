Horoskooppi

Horoskooppi 1.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Et pysty järjen avulla päättelemään, mitä erään kanssa tapahtuu. Lähesty häntä varovasti ja etsiydy vaikka yrityksen ja erehdyksen kautta kunnon lopputulokseen.Väärinkäsitykset sekoittavat sinun ja erään välejä. Jos ette pian pääse saman pöydän ääreen ratkomaan niitä, niin tulevaisuus näyttää harmaalta. Toimikaa siis heti.Kaiva kaapista esiin sinne kätkemäsi keskeneräiset työt. Viimeistele ne ja saat odottamattoman voimakkaan onnistumisen ja menestyksen tunteen.Pystyt esittämään toisille ongelman. Sen ratkaiseminen yhteisin neuvoin on oikeasti aika helppoa sen jälkeen. Tämäkin asia vaatii oikeaa paneutumista, joka on työlästä.Tietty suunnittelemasi muutos ei miellytä kovinkaan monta ihmistä lähelläsi. Harkitse siis sitä vielä kerran tai kuuntele epäilijöiden ajatuksia.Ota varovasti selville, mistä erään epävarmuus johtaa. Tee se mahdollisimman hienovaraisesti, jotta hän ei loukkaantuisi. Sinulla on nimittäin mahdollisuus auttaa.Asetu virheitä tehneen asemaan. Huomaat, että erehtyminen on oikeasti helppoa. Päätä vasta sen jälkeen, miten sinä toimit tässä ja nyt.Yllättävä ystävyyssuhde muuttaa paljon elämääsi. Unohda laskelmointi ja looginen ajattelu ja astu reippaasti uudelle tielle.Pakolliset menot rasittavat talouttasi, niin, että joudut pieneen huolikurimukseen. Selviät säikähdyksellä, mutta saat oppitunnin, joka on hyvä pitää mielessä.Sinulle luvataan yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista, jos noudatat erään neuvoja. Varovaisuudella on aina sijansa – varsinkin hänen neuvojensa kanssa.Et todellakaan voi jättää asioita puolitiehen vain laiskuutesi takia. Katso peiliin ja muuta toimintatapojasi, jotta pääsisit eteenpäin.Tyvestä puuhun noustaan. Ota huomioon erään antamat opetukset ja noudata niitä. Yksinkertaisilla neuvoilla ja toimilla pääsee yllättävän pitkälle.