Horoskooppi

Horoskooppi 31.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Anna syksyn myrskyjen tuivertaa ulkona, mutta älä päästä niitä sydämeesi. Sulkemalla kylmyys ja ilkeys ulos, sinä säästät paljon myös itseäsi.Kun nyt pääset elämän noutopöydän ääreen, ota kaikkea, mutta älä ahnehdi. Sinulle riittää siitä antimia pitkäksi, pitkäksi aikaa. Ja jääpä jotain toisillekin.Jos sinua kielletään, älä ensimmäisenä ala uhmata kieltoa vaan selvitä sen taustat. Olethan jo sen verran aikuinen, että ymmärrät käyttäytymisen perussäännöt.Muuntele ja vaihtele. Vaikka elämä on täynnä arkea, sen ei tarvitse olla arkista. Elämässä on niin paljon, kun ymmärtää pitää vain silmänsä auki.Vakuuttava esityksesi tekee hyvää paitsi sinulle, myös niille, joille sen kerrot. Palaute rohkaiskoon sinua laajentamaan aihe- ja esiintymisalueita.Varo liioittelemasta. Itsensä alentamisen tylsä rinnakkaisversio on itsensä ylenpalttinen ylentäminen. Keskitie ei tässä tarkoita keskinkertaisuutta.Ystäväsi pohtii, mihin hänen rahkeensa oikein riittävät. Ota häntä kädestä, ja katsokaa ja tutkailkaa sekä työtaakkaa että toiveita. Se auttaa jo paljon.Valmiutesi toimia yhdessä erään kanssa on koetuksella. Nyt kysytään sisua ja sydäntä. Tuo yhteistyö vaatii nimittäin kaikilta kaikkea. Toisaalta kyllä se antaakin paljon.Keskity olennaiseen. Jos sinulla on nyt yksi asia hoidettavana, hoida se pois. Muista myös samalla lepotaukojen merkitys.Lähde siitä, että voit luottaa varmasti vain siihen, mikä sinulla on hallussa. Kaikki sen jälkeen tuleva on bonusta, josta sopii iloita.Jos rahaa on tullakseen, niin tulkoon sitten. Osaat olla häikäistymättä menestyksestä, kun olet osannut olla romahtamatta huonoina hetkinä.Kehitys on hidasta, mutta toisaalta onnen ja hyvän suhteen pohja ehtii samalla vahvistua. Samassa yhteydessä tyytyväisyyden tunne myös voimistuu.