Horoskooppi

Horoskooppi 30.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ystäväsi tuntuu toivottomalta optimistilta. Sinun työtäsihän ei ole kaataa hänen pilvilinnojaan, mutta tuo edes ripaus toista näkökulmaa hänen elämäänsä.Eräs pieni asia johtaa sinut uuteen tuttavuuteen, mistä on iloa ja jopa hyötyä molemmille. Toteuta nyt ne muutokset, joista olet haaveillut.Et ole kenellekään tilivelvollinen omista asioistasi. Pienen välikohtauksen jälkeen itseluottamuksesi vahvistuu. Maailma on hetken paljon parempi paikka.Viikon alku on rasittava, mikä kuluttaa hermojasi. Käänne on luvassa pian, joten pure hampaat yhteen ja yritä jaksaa. Uusi, hyvä jakso on sitten pitempi.Eräs peruutus vaikuttaa suunnitelmiisi positiivisesti. Nyt on tärkeää pitää siitä itse kiinni vaikka kynsin hampain. Varustaudu myös talveen.Älä käännä selkääsi hyville tilaisuuksille, joita nyt miltei tulvii ovista ja ikkunoista. Rakenna hyvä suunnitelma. Älä siis ahnehdi, mutta älä myöskään ylenkatso.Erään viileys saattaa olla vain taktikointia. Katso huolella hänen korttinsa, sillä jokerissa piilee sinullekin ihastuttava yllätys.Alat saada hyvää otetta elämästä. Kun nyt roikut sen hameenhelmassa, niin pidä kiinni. Pääset vielä pidemmälle kuin uskoitkaan.Jotta asettaisit tavoitteesi korkealle, sinä tarvitset tarmoa ja sitkeyttä. Hanki sitä kotikonstein sekä ystävien tukipalvelusta.Muista, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kukaan ei tuo aarteita ja herkkuja kotiovellesi, ellei hän tiedä kotiovesi edes olevan olemassa. Siiispä maailmalle!Kaipaat elämyksiä, joita arki ei tarjoa. Toisaalta suhtaudut arkeen kovin ylenkatsoen. Ota siis ensi alkuun arjesta irti se, minkä siitä voit saada.Mielenkiintoinen tehtävä odottaa sinusta tekijäänsä. Kun saat tarjouksen, suostu, sillä sinä olet siihen paras. Suostuminen varustaa sinut myös tarvittavalla energialla.