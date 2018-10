Horoskooppi

Horoskooppi 29.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mieti, onko nyt hyvä hetki luottaa vaistoihin, kun joudut valintojen tienristeykseen. Unohda katumuksen ajatukset sitten, kun olet päätäksesi tehnyt.Odotettavissa on muutoksia. Sen vuoksi sinun on oltava aktiivinen alusta alkaen. Vain siten sinä pystyt hallitsemaan tilannetta.Ystäväsi jahkailee ja pähkäilee loputtomasti. Sinun on nyt otettava ohjakset käteesi ja vähintäänkin tuupattava hänet johokin ratkaisuun.Tunne-elämän kompastelujen aika on ohi. Kaikki on selvää ja sinulle koittaa pitkästä aikaa onnellinen ja tyyni ajanjakso. Ota siitä rauhallisesti kaikki irti.Erään myöhästely käy hermoillesi. Sano se hänelle suoraan, sillä voihan olla, ettei kukaan ole siitä vielä huomauttanut. Ole hetken aikaa armollinen.Eräässä ihmissuhteessasi on pieni häiriö, joka on hyvä korjata pikaisesti. Väärinkäsitykset kasvavat mielikuvituksessa nopeasti suuriksi.Ole aktiivinen, vaikka se voikin tuntua taloustilanteesi perusteella vaikealta. Saat muuta ajattelemisen aihetta ja voit auttaa sillä tavalla myös toisia.Uusi tuttavuus antaa sinulle pitkästä aikaa positiivista ajattelun aihetta ja mielesi täyttyy toiveikkaalla odotuksella. Elämä hymyilee.Yritä ainakin ensi alkuun ratkaista itse omat ongelmasi. Jos ne vielä sen jälkeen tuntuvat mahdottomilta, pyydä ystävän apua.Erään ehdotus saa sinut vastustavalle kannalle. Mieti, johtuuko se ehdotuksesta vai esittäjästä. On myös hyvä miettiä, miksi hän on sinulle kuin punainen vaate härälle.Tärkeiden asioiden hoitaminen tässä ja nyt ja heti, säästää paitsi sinun, myös monien muiden hermoja. Ota siis itseäsi kädestä kiinni ja käy hommiin.Ystäväsi ei aina osaa käyttäytyä niin kuin sinä toivoisit. Kun asia kerran vaivaa sinua, niin sano se hänelle. Jos muutosta ei tapahdu, niin mieti sitten jatkotoimia.