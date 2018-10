Horoskooppi

Horoskooppi 27.-28.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tyhmyydellä ei kannata ylpeillä, vaikka moni sellaiseen kannustaisikin. Oikeasti nöyrät perivät maan tai ainakin saavat omantunnonrauhan, vaikka aikaa menisikin.Ystävät ja syksyinen viikonloppu ovat voittamaton yhdistelmä. Älä ota paineita, mutta pyri silti spontaaneilla kutsuilla huippuviikonvaihteeseen.Tapaat niljakkaan tyypin, jollaisia luulit olevan vain elokuvissa. Suhtaudu kohtaamiseen avoimen kiinnostuneena. Kaikesta voi nimittäin oppia.Ei mitään hätää. Tilanne on hallinnassa ja viikonloppu käsillä. Nauti siis täysin siemauksin päivistä, jollaisia et olekaan usein kohdannut.Varastoi varovasti tällä hetkellä kaikkea turhaa, kun sinulla on tilaisuus päästä painolastista eroon. Hermostua ei kannata. Eteneminen tapahtuu aina askel kerrallaan.Sinua kiitellään toiminnastasi tilanteessa, jota et enää muista. Älä siitä välitä. Iloitse vain siitä, että osaat selvästi toimia parhaalla mahdollisella tavalla.Hanskoja ei kannata heittää tiskiin juuri ennen sadonkorjuujuhlia. Tässä tilanteessa punnitaan sinnikkyytesi – ja onneksi hyväksi havaitaan.Pidä huolta muististasi. Kohtaat erään ihmisen, joka herättää sinut tässä asiassa. Nostamalla hänet ajoittain mieleen, sinä pystyt kehittymään tässä.Et voi pysyä hiljaa, kun eräs panettelee ulkopuolisia. Kun saat rohkeutesi kerättyä ja suusi auki, saat myös myötätuntoa hiljaiselta enemmistöltä.Varo herättämästä nukkuvaa karhua. Ajattele suurta kokonaisuutta äläkä turhaan rupea puuttumaan liian pieniin asioihin siinä sivussa.Saat uutisia, jotka ovat hyviä, mutta niiden tuloaika ajoittuu samaan kuin ikävämpien. Anna asioiden asettua ja luota universumin tukeen.Yritä tavalla tai toisella unohtaa menneet. Sinulla on siellä ikävää painolastia vaikka toiseen elämään jakaa, mutta nyt on nyt ja sinä olet keskellä kaunista syksyä.