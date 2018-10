Horoskooppi

Horoskooppi 26.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo vauhtisokeutta. Olet toisaalta selviytynyt hyvin alkusyksystä joten syytä huoleen ei ole. Toisaalta matkaa on tavoitteeseesi sen verran, että jaa huolella voimavarasi.Ole tarkkana, ettet sorru puolueellisuuteen ystäviesi kiistoissa. Joudut helposti ikävään välikäteen, jos alat liian painokkaasti toimia.Maine ja kunnia vai valta? Ovatko ne eri vaakakupeissa. Mieti, mitä sinä haluat, jos ja kun joudut kohta tilanteeseen, jossa voit valita.Moni mieltyy löysiin puheisiin. Tee sinä poikkeus ja kulje omaa tietäsi. Sillä on toki esteitä, mutta niidenkin poistaminen omin käsin on ilo.Unikuvat katoavat nopeasti. Jos haluat muistaa, mitä sinulle yöllä kerrottiin, niin talleta ne nopeasti. Toisaalta turhan tiedon kanssa ei tarvitse elää.Älä ole uppiniskainen äläkä jätä huomiotta eräiden varoituksia. Eivät he niitä hyvää hyvyyttään jakele, mutta ihan sama. Pääasia on, että olet tarkkaavainen.Sinulta kysytään paljon, mikä on hyvä, koska se merkitsee, että toiset antavat arvoa toimillesi. Osoita heille myös, että olet sen kaiken arvoinen.Tuntuu kuin eräät vihaisivat tietoa. Kuuntele vieressä äläkä puutu tilanteeseen ennen kuin tilanne alkaa uhata sinun perusturvaasi ja arvojasi.Harkitse vielä kerran harkitsemisen jälkeenkin. Saamasi tarjous on niin houkutteleva, että se on käytävä huolella lävitse.Viisas osaa väistää vaaraa ja onnettomuutta. Niin sinäkin. Et voi koko ajan suojella tyhmiä, joita tuntuu nyt vierelläsi riittävän ihan riittävästi.Ajan liian nopea kuluminen kuuluu asiaan. Keskitä siis toimintojasi niin, että se, mitä teet, on valmista ja hutiloimatonta.Yritä ohjata ystävääsi sellaiselle tielle, joka vie hänet turvallisesti perille. Houkutuksille et sinäkään voi mitään, ja onhan hän sentään periaatteessa aikuinen.