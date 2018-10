Horoskooppi

Horoskooppi 25.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ei mitään uutta auringon alla: sinua lähestytään samoilla ajatuksilla kuin viime keväänä. Anna napakkaa palautetta ja palauta eräs maan pinnalle.Älä väistä, vaikka sellaista sinulta taas odotetaan. Anna ymmärtää, että nyt tilanne on toinen ja sinä puolustat etujasi siinä, missä muutkin.Yritä valmistautua hyvissä ajoin loppuvuoden koitoksiin. Mikään ja kukaan – paitsi kenties sinä itse - ei estä sinua rakentamasta sopivankokoista puskuria.Jos sinun tekee mieli ylvästellä ja kerskua tietyillä saavutuksillasi, niin älä tee niin vaan vaikene nopeasti ja viisaasti. Kenellekään ei tee hyvää moinen puhe.Tietyn tahon vieraanvaraisuus täyttää sydämesi lämmöllä. Itse teko on sinällään pieni, mutta sen vaikutus valtava. Muista se myöhemmin omaltakin kohdaltasi.Kaipaat jotain enemmän kuin mitä sinulla on tai sinulle on edes luvassa. Jos astiasi on täyttynyt yli äyräittensä, sinun on pakko tehdä muutos.Eräs tuntuu punovan juonia. Sitä ei tarvitse kenenkään sietää tavallista enempää. Selvitä, onko kukaan huomannut tarttua asiaan. Ellei, niin se on sinun velvollisuutesi.Ei taloa päivässä rakenneta. Tarmokas levollisuus erään suhteen on paras tapa edetä. Hän on kyllä koko ajan sydämessäsi, mutta pidä huoli toisesta tahosta.Opi väistämään tilanteessa, jossa sinut ollaan jyräämässä. Nyt on hyvä vetäytyä miettimään uutta toimintatapaa, kun vanhalla et ole pitkälle pötkimässä.Ystäväsi tarvitsee sinun tukeasi. Muutenkaan häntä ei sovi hylätä, mutta nyt on hyvä jopa tyrkyttää ja tuputtaa apua. Viestisi menee kyllä perille.Ahneus yrittää sormeilla sielusi kanteleen kieliä. Rupea hyvissä ajoin torjuntataisteluun. Kohtuus on kaikessa tänäkin aikana parasta.Tapaamiset erään kanssa ovat hioneet suhteestanne pahimmat särmät pois. Nyt pitäisi vielä vain miettiä, oletteko toisillenne niin sopivat, kuin miltä näyttää.