Horoskooppi

Horoskooppi 24.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kuuntele erästä. Älä kauhistele ääneen, mutta jos välität hänen sanomaansa, sitä voit jopa hieman kaunistella. Ihminen kun tarvitsee aina toivoa.Pidä pientä etäisyyttä eräisiin, jotka tuntuvat lähestyvän sinua väärän lipun alla. Itse asiassa heille ei kannata antaa kuin minimi.Kun sinä olet parhaasi tehnyt, niin sen uskoisi riittävän. Mutta eräät ovat eräitä ja sillä hyvä. Pidä maltti matkassa, niin tämäkin asia hoituu.Eräs lähettä ristiriitaisia viestejä. Ole varovainen vastauksessasi. Parasta silti asiassa on se, että hän on selvästi oikeasti sinusta kiinnostunut.Kaikessa on vähintään kaksi puolta. Sinä voit tässä tilanteesa maistella asioita useammalta puolelta. Eli lykkää lopullista päätöstä pulmastasi myöhempään.Yhteistyö on aina ollut sinun sanasi. Nytkin pääset niin paljon pidemmälle kuin moni muu, kun panostat yhdessä tekemiseen. Sitä paitsi niin on hauskempaakin.Sinun on mentävä eteenpäin, mutta sitä ennen on vanhan kanssa tehtävä tilit selviksi. Laskemalla, mitä siitä on sinulle koitunut, huomaat olevasi voiton puolella.Varo ajatumasta liikaa tunteittesi vietäväksi. Ne ovat aina hyvä renki, mutta huono isäntä. Sen sinä muistanetkin, mutta houkutus on nytkin suuri.Valmistaudu kompromisseihin, sillä et sinäkään ole sellainen kuninkaallinen, että kaikkiin toiveisiisi voidaan suostua. Sitä paitsi neuvottelu kuuluu ihmisluonteeseen.Vastamäen jälkeen seuraa väkisinkin myötämäki. Jaksa siis vielä jonkin aikaa. Ongelmien lakipiste nimittäin häämöttää jo sumussa! Ja sitten vain iloitsemaan!Sinusta tuntuu hetken siltä kuin elämä hymyilisi. Nauti siitä, sillä jos siltä tuntui, niin sitenhän asiat ovat. Maistele tuota tunnetta pitkin päivää.Huolia sinun ei kannata haalia lisää. Sen sijaan ilon pisaroiden etsintä olkoon päivän tehtäväsi. Nauti siis elämän pienistä riemuista.