Horoskooppi

Horoskooppi 23.10.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Joudut rakentamaan viikkoa uusista lähtökohdista, kun tietty pohja murenee. Älä hermostu, sillä sen vuoksi sinua ei ole tehty lasista.Joudut yhtäkkiä todistamaan eräille, että olet tosissasi. Tee se nyt saman tien, jotta pääset heti tehotoiminnan alkuun.Eräs sanoo, että sinulle on parasta tuo, ja toinen taas väittää, että se on tämä. Puuttuu enää tieto siitä, mikä on sinun itsesi mielestä sinulle parasta. Hae se.Tekemäsi valinta herättää monessa kummastusta. Pidä siitä kiinni, vaikka lunta tupaan tulisikin. Toiset eivät osa elää sinun elämääsi ja hyvä niin.Sinulla on tietoa, mutta miten jakaisit sen toisille ilman että kukaan ottaa siitä nokkiinsa. Palastele tuo hallussa pitämäsi lääke sopiviin annoksiin.Saat aikaiseksi jutun, joka on kauan odottanut valmistumista. Nauti siitä ja pienen sadonkorjuujuhlan jälkeen olet valmis uuteen koitokseen.Varo oikeasti sanojasi. Laske mielessäsi viiteen tai kymmeneen ennen kuin puolihuolimattomasti saatat itsesi pulmalliseen tilanteeseen.Nyt on hyvä hetki aloittaa haaveilu, kun päivä vain pimentyy ja pimentyy. Haaveilu yhdistää sinut myös erääseen ja pääsette vihdoin jonkin uuden alkuun.Eräs tahtoo pois lähettyviltäsi, mikä tavallaan loukkaa sinua, mutta toisaalta sinä et ole kyllä pahemmin hänestä välittänytkään. Ajattele sitä.Hoida ensin omat asiasi kuntoon, jotta voit auttaa toisia. Voimavarojen puutteesta sinua ei voi moittia, sen sijaan energiasi menee monella tapaa hukkaan.Mitä tapahtuisi, jos olisitkin oma itsesi? Tee pienimuotoinen koe, sillä onnistuneessa tilanteessa säästäisit paljon energiaa.Eteesi tulee onnekas päivä. Anna sen auringon valaista sydämesi ja kuivattaa viime aikojen murheiden kyyneleet. Kevät koittaa keskellä syksyä.