Eivindin, 22, ruumis löytyi maastosta – ”Tapaus karmii selkäpiitäni”

Kuolleena löydetyn Eivind Sporalandin veli kertoi kylmääviä tietoja veljensä viimeisistä päivistä.

NORJALAINEN lupaava ampumahiihtäjä Eivind Sporaland, 22, katosi maaliskuussa. Nuorukaista etsittiin pitkin kevättä ja alkukesää, kunnes viime viikolla hänen ruumiinsa viimein löytyi Lillehammerista.

Lillehammerin poliisi epäili nopeasti ruumiin löytymisen jälkeen, että kyseessä olisi Sporaland. Nyt asialle on saatu vahvistus: ruumis oli Sporalandin.

– Nämä ovat raskaita uutisia, mutta sekä sukulaisille että meille on helpotus, että hänet löydettiin. Läheiset ovat toivoneet vastauksia ja on hyvä, että pystymme antamaan niitä. Se on työmme, tapauksen tutkinnasta vastaava poliisi Ranghild Ouren sanoi Blickin lainaaman Gudbrandsdolen Dagningenin mukaan.

Kun asiaan saatiin selvyys, Eivindin veli Erik Sporaland kirjoitti koskettavan tekstin isoveljensä muistoksi ja julkaisi sen Instagramissa. Hän kertoo tekstissään pysäyttäviä tietoja veljensä viimeisistä päivistä.

– Veljeni Eivind sairastui vakavaan mielen sairauteen. Hänet vietiin ensiapuun, mutta sieltä hänet lähetettiin kotiin kahden unilääkepillerin kanssa. Seuraavana päivänä, 19. maaliskuuta, hänet ilmoitettiin kadonneeksi, Erik Sporaland kirjoitti.

– 1. kesäkuuta poliisipartio löysi hänet ja hän näytti heidän mukaansa rauhalliselta. Ruumiinavauksessa löytyi vammoja toiselta puolelta päätä ja murtuneita kylkiluita. Emme tiedä, mitä tapahtui.

– Tämä oli Eivindin elämän loppu, mutta hän ei ollut ihmisenä tällainen. Minulle hän oli veljeni. Veli, joka otti pikkuveljensä mukaan hengailemaan kavereidensa kanssa. Monista heistä tuli minunkin ystäviäni. Hän oli veli, jonka kanssa katsoin tv-sarjoja ja joka huolehti minusta. Hän piristi aina tunnelmaa. Kerroin hänelle kaiken, hän oli paras ystäväni. Tämän veljen minä muistan, Erik kirjoitti tekstissään.

Sporalandin kohtalo on koskettanut ampumahiihtopiirejä eri puolella maailmaa.

Tshekkiläinen ampumahiihtäjä Ondrej Manek, 22, puhui kilpakumppaninsa traagisesta kohtalosta sikäläiselle Bleskille.

– Huippu-urheilu voi joskus näyttää helpolta ihmisille, jotka eivät käsitä sitä. Totuus on päinvastainen. Elämä on noudattaa kaavaa, jokainen päivä on samanlainen. Jonkin ajan kuluttua – ainakin minun mielestäni – jokainen urheilija päätyy pisteeseen, jossa mieli kaipaa lepoa, Manek pohtii urheilun ja mielen sairauden yhteyttä.

Manek sanoo, ettei ole yllättynyt siitä, että urheilijat kärsivät mielenterveysongelmista. Hänen mukaansa asiasta ei puhuta julkisuudessa, koska se välittäisi nuorille ikävän kuvan huippu-urheilusta.

Hän kertoo, että lupaavan urheilijan ja ikätoverin surullinen kohtalo kosketti häntä.

– Tämä tarina on päättynyt ja toistan taas itseäni: en edes osaa kuvitella, että tämä tapahtuisi jollekulle treenikaverilleni. Tapaus karmii selkäpiitäni. Uskon lujasti, että kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa, kun ympärillä on osaavia ihmisiä. Tapaus saa minut hyvin surulliseksi, hän sanoo.

Eivind Sporalandin vanhemmat ovat puhuneet jo aiemmin tämän yhtäkkiä alkaneista mielenterveysongelmista. Hän katosi Lillehammerissa 19. maaliskuuta.

Sporaland on lupaava ampumahiihtäjä. Vuonna 2021 hän voitti nuorten Norjan mestaruuskisoista hopeaa.