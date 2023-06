Vaeltaja bongasi maastosta "jotakin sinistä" – selvisikö Eivindin, 22, karmiva kohtalo?

Maaliskuussa kadonnut norjalainen Eivind Sporaland, 22, on ehkä löydetty.

Norjalainen lupaava ampumahiihtäjä Eivind Sporaland, 22, katosi maaliskuussa. Nuorukaista on etsitty pitkin kevättä ja alkukesää, mutta tuloksetta.

Nyt Lillehammerin poliisi on saattanut löytää Sporalandin. Poliisi löysi kaupungista torstaina ruumiin, joka vastaa Sporalandin kuvausta. Asiasta kertoo muun muassa norjalaislehti Dagbladet.

– Poliisi sai torstaina kävelyllä olleelta vaeltajalta vinkin, alueella lähellä Balbergkampenia näkyy jotakin sinistä. Poliisipartio matkasi paikalle. Vähän myöhemmin partio löysi kuolleen henkilön, jolla oli päällään sininen takki ja punaiset kengät, Ranghild Ouren Lillehammerin poliisista sanoo Dagbladetin mukaan.

Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, vaan uskoo, että kyse on tapaturmasta.

– Emme voi sanoa varmaksi, että ruumis on Eivind Sporaland, mutta uskomme että se on hän. Sukulaisille ja poliisille on ollut tärkeää löytää hänet, jotta viimein selviäisi, mitä hänelle on tapahtunut, Ouren pyörittelee.

Sporaland ilmoitettiin kadonneeksi 19. maaliskuuta. Hänen autonsa ja tavaroitaan on löytynyt Lillehammerista, mutta nuorimies on pysynyt pitkään kateissa. Toukokuussa Sporalandin vanhemmat kertoivat, että tämä on kärsinyt viime aikoina mielenterveysongelmista.

Sporaland on lupaava ampumahiihtäjä. Vuonna 2021 hän voitti nuorten Norjan mestaruuskisoista hopeaa.